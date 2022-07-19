Tử vi đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7): 'Thế gian đỏ tình đen bạc' nhưng 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền khiến thiên hạ hờn ghen vô kể, tình trường và thương trường đều mĩ mãn rực rỡ

Với những người đang làm ăn kinh doanh thì trong thời gian tới sẽ gặp được quý nhân của đời mình, định hướng cho tuổi Sửu con đường đi mới gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo dựng cơ đồ trong tương lai.

Tử vi trong 5 ngày tới (20/7 - 24/7), những người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc trong công việc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó nên người tuổi Sửu giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian tới, họ có cơ hội được thăng quan tiến chức, lương thưởng cũng nhờ đó mà lên thang cực kỳ viên mãn.

Tử vi dự báo rằng, trong 5 ngày tới đây (20/7 - 24/7), tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp này bước vào giai đoạn khổ tận cam lai, khó khăn đi qua may mắn đến. Đây là lúc tuổi Tỵ phải vững tâm, phát huy tiềm năng vốn có. Nếu không bỏ lỡ thời cơ, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có những thay đổi tích cực, chuyển vận giàu sang.

Con giáp tuổi Sửu không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Tỵ ngày càng thăng tiến, xuôi chèo mát mái. Con giáp này bỏ ra nhiều công sức và gặt hái được quả ngọt. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tình hình tài chính của tuổi Tỵ cũng được cải thiện rõ rệt. Nhân lúc này, Tỵ nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tỵ còn may mắn cả về đường tình cảm, vận đào hoa bủa vây khiến cho tuổi Tỵ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Tỵ tìm được tình duyên đích thực của đời mình. Nếu có đôi có chốn thì càng thêm phần gắn bó viên mãn.

Tuổi Thìn

Thìn là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn trong 5 ngày sắp tới đây (20/7 - 24/7) có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Trong 5 ngày tới đây, con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Thìn có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Vốn thuộc tuýp coi trọng tình cảm, khi đã đạt được những thành công nhất định trong công việc, người tuổi Thìn rất muốn “yên bề gia thất”. Khi đã kết hôn, tuổi Thìn hết mực thủy chung và yêu chiều nửa kia. Thế mới nói đây cũng là một trong những con giáp đắc ý cả tình trường và thương trường.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm