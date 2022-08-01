Tử vi đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), 3 con giáp thoát hết tai ương, mát tay buôn bán, mạnh tay thu lời, lãi vài trăm triệu, giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 12:13

Đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), 3 con giáp sẽ có cơ hội trúng đậm, tiền bạc như nước, không thiếu may mắn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp mang nhiều đức tính, phẩm chất tốt. Tuy không sở hữu tố chất hơn người nhưng họ lại rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Họ mang tinh thần học tập suốt đời nên rất có thể sẽ trở thành những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Với những người theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Tử vi đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), người tuổi Mùi làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Họ được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu.

Người tuổi này sẽ gặp nhiều điều may trong kinh doanh, buôn bán. Họ có cái nhìn xa rộng, tinh tế luôn biết trước những hiểm họa trong tương lai. Đây còn là người khôn khéo, biết tính toán hợp lý, lại thích học hỏi. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng chú ý, trong tháng này, sức khỏe của họ không được tốt. Người tuổi này dễ bị bệnh cũ tái phát, mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc căng thẳng thần kinh.

Tử vi đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), 3 con giáp thoát hết tai ương, mát tay buôn bán, mạnh tay thu lời, lãi vài trăm triệu, giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), tuổi Mùi có nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ suy nghĩ thực tế, biết nắm bắt cơ hội quý giá để gặt hái thành công. Con giáp này luôn nuôi tham vọng kiếm tiền. Họ lại là người sáng tạo, suy nghĩ và hành động vì điều mình muốn. Từ đó, người tuổi Ngọ dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tiền tài cứ vào túi con giáp này không ngừng!

Đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán. Họ cũng sẽ thành công khi mở rộng mặt hàng hay mở thêm cửa hàng, có lời trong chuyện buôn bán đất đai, nhà cửa

Trong kinh doanh, người tuổi Ngọ được các đối tác, khách hàng đánh giá cao bởi sự nghiêm túc, tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của mình. Họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá sau cả năm bận rộn, đầy khó khăn.

Tử vi đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), 3 con giáp thoát hết tai ương, mát tay buôn bán, mạnh tay thu lời, lãi vài trăm triệu, giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu tử vi đúng 4 ngày tới (2/8 - 5/8), con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, nhất là càng về cuối tháng thì tin vui tiền bạc lại càng nhiều, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Thêm vào đó công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực.

Thời gian này những ai tuổi Sửu mà theo sự nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhất là khi hợp tác làm ăn, con giáp này được quý nhân giúp sức nên có được những người bạn cùng hợp tác vô cùng đáng tin cậy. Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này sẽ có khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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