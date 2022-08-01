Tử vi ngày mới, đúng 3 giờ sáng mai (2-8): 3 con giáp ôm lộc về nhà, gặp thời đổi đời, hết nợ hứng vàng, nghèo mấy cũng hóa Rồng hóa Phượng, đón phú quý, may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 11:11

Những con giáp này thời vận như ‘nước đẩy thuyền lên’, xua tan xui rủi, may mắn bủa vây, ngập trong biển tiền.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ mang tính cách chân thực, ngay thẳng và nồng hậu. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này tỏ ra quá thẳng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tử vi có nói, thời gian tới, những người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc diễn ra thuận lợi, thu về nhiều tài sản lớn.

Đúng 3 giờ sáng mai (2-8), con giáp tuổi Tỵ có tài vận dồi dào, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống, công việc của họ đều thuận lợi hơn trước. Ngoài làm công việc chính, con giáp này cũng thu xếp được thời gian, tranh thủ kiếm thêm tiền nhờ những nghề tay trái. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Người làm kinh doanh cũng có lộc làm ăn. Họ chốt được nhiều đơn hàng, thu khoản lời lớn.

Tử vi ngày mới, đúng 3 giờ sáng mai (2-8): 3 con giáp ôm lộc về nhà, gặp thời đổi đời, hết nợ hứng vàng, nghèo mấy cũng hóa Rồng hóa Phượng, đón phú quý, may mắn bủa vây - Ảnh 1
Con giáp Tỵ sẽ có tiền đồ rất lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành và vô cùng thông minh. Cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa rực rỡ. Thời gian vừa qua tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều biến cố, thậm chí có mất mát và hy sinh. Tuy nhiên nhờ trời sinh tính tình mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn và chịu đựng nên rồi cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đúng 3 giờ sáng mai (2-8) tuổi Mão bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không giàu có như đại gia thì ít nhất cũng có của ăn của để.

Đặc biệt, đúng 3 giờ sáng mai (2-8), tuổi Mão chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, ngoài ra họ còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, người sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mão gầy dựng sự nghiệp ổn định kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi ngày mới, đúng 3 giờ sáng mai (2-8): 3 con giáp ôm lộc về nhà, gặp thời đổi đời, hết nợ hứng vàng, nghèo mấy cũng hóa Rồng hóa Phượng, đón phú quý, may mắn bủa vây - Ảnh 2

Tử vi học có nói, đúng 3 giờ sáng mai (2-8) tuổi Mão bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không giàu có như đại gia thì ít nhất cũng có của ăn của để. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người tuổi Tuất tin vào chính mình, luôn hết lòng vì công việc. Họ cũng được biết đến với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết cách nắm bắt thời cơ.

Con giáp tuổi này điềm tĩnh lại can đảm. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng không nản lòng nhụt chí. Họ giỏi kiếm tiên và cũng biết cách lập kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc. Đúng 3 giờ sáng mai (2-8), con giáp tuổi Dậu có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Người làm nông nghiệp có mưa thuận gió hòa, cây trồng lớn nhanh, vật nuôi khỏe mạnh. Người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được cấp trên coi trọng. Họ nhận được thêm dự án, công việc giúp gia tăng thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, thu tiền về đầy túi, mang lại cho gia đình cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số đúng 6 giờ sáng mai (2/8), 3 con giáp phát tài liên tiếp, vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, đứng trên núi tiền

Trúng số đúng 6 giờ sáng mai (2/8), 3 con giáp phát tài liên tiếp, vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, đứng trên núi tiền

Theo tử vi, những con giáp này may mắn vô cùng, đúng thời gian tới sẽ có lộc về tận cửa, may mắn tề tựu về nhà, đổi đời giàu to.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 8 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng