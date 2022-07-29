Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), càn khôn xoay chuyển: 3 con giáp thay đổi cục diện, hứng trọn lộc trời, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 14:35

Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này, những con giáp sau đây sẽ giàu có bất chấp, tiền bạc chất đầy nhà.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi được nhận xét thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), càn khôn xoay chuyển: 3 con giáp thay đổi cục diện, hứng trọn lộc trời, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hai ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7) cho biết, Hợi có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, những chú Lợn của chúng ta hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý. Nếu con độc thân thì đây chính là cơ hội tốt giúp bạn tìm kiếm được một nửa đích thực đáng mong đợi của mình.

Người tuổi Hợi vốn sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc nửa cuối năm nay vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), càn khôn xoay chuyển: 3 con giáp thay đổi cục diện, hứng trọn lộc trời, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7) cũng là những ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch, mọi khó khăn, bất trắc mà tuổi Mùi đã trải qua trước đó đều cải thiện. Cục diện Tam hợp xuất hiện khiến công việc của họ vô cùng hanh thông, cơ hội thăng tiến sẽ đến cùng nhiều may mắn.

Sự kiên trì, nỗ lực của tuổi Mùi bấy lâu nay giờ sẽ được đền đáp. Bạn chỉ cần thể hiện tốt kỹ năng của mình thì sẽ đến ngày nhận được sự ghi nhận của mọi người.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp may mắn trên phương diện tài chính. Nguồn thu chính hay phụ đề gia tăng khiến hầu bao của bạn luôn rủng rỉnh. Nếu những ngày đầu tháng bạn đau đầu vì chi tiêu thì cuối tháng này sẽ không còn như vậy nữa.

Trong quang thời gian tới, tuổi Mùi gặp hung hóa cát, gia đình đều mạnh khỏe, làm ăn suôn sẻ. Nếu có ý định xuất ngoại thì đây sẽ là thời điểm rất tốt.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trung thực và đáng tin cậy, kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), càn khôn xoay chuyển: 3 con giáp thay đổi cục diện, hứng trọn lộc trời, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự báo, vận may của tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần tới đây sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, tuổi Sửu thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Dường như Thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần này, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

Không những thế, Sửu còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà

Tử vi cho biết, đúng chủ nhật tuần này (31/7), Thần Tài độ mệnh 3 con giáp, vận đỏ ập xuống, tiền vào như nước, những người này đổi đời chỉ sau một đêm.

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