Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày mai (30/7): Cát Tinh xua đuổi tà khí, vận đen tháng cô hồn tiêu tan, TOP 3 con giáp sải bước trên đại lộ danh vọng, tiền mang về chất đống, tài khoản 'nổ' ting ting liên tục

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 12:40

Tử vi có nói, bước qua ngày mai (30/7) cũng là mùng 2 tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp may mắn hơn người, được Thần Tài ưu ái đặc biệt, bội thu của cải, tài lộc.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia tử vi, bước qua ngày 30/7, mọi khó khăn, bất trắc mà tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt. Cục diện Tam hợp xuất hiện khiến công việc của con giáp này vô cùng hanh thông, cơ hội thăng tiến sẽ đến cùng nhiều may mắn.

Sự kiên trì, nỗ lực của tuổi Dần bấy lâu nay cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Dần chỉ cần thể hiện tốt kỹ năng của mình thì sẽ đến ngày nhận được sự ghi nhận của mọi người.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày mai (30/7): Cát Tinh xua đuổi tà khí, vận đen tháng cô hồn tiêu tan, TOP 3 con giáp sải bước trên đại lộ danh vọng, tiền mang về chất đống, tài khoản 'nổ' ting ting liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Dần còn gặp may mắn trên phương diện tài chính. Nguồn thu chính hay phụ đề gia tăng khiến hầu bao của bạn luôn rủng rỉnh. Nếu những ngày trước bạn đau đầu vì chi tiêu thì thời gian tới đây sẽ không còn như vậy nữa.

Kể từ ngày mai trở đi, tuổi Dần gặp hung hóa cát, gia đình đều mạnh khỏe, làm ăn suôn sẻ. Nếu có ý định xuất ngoại thì đây sẽ là thời điểm rất tốt. 

Tuổi Hợi

Hợi đôi khi hơi bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Hợi có thể đạt đuộc nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày mai (30/7): Cát Tinh xua đuổi tà khí, vận đen tháng cô hồn tiêu tan, TOP 3 con giáp sải bước trên đại lộ danh vọng, tiền mang về chất đống, tài khoản 'nổ' ting ting liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, sau khi gà gáy 3 tiếng bước qua ngày mai (30/7), Cát Tinh xuất hiện xua đuổi mọi mây đen tăm tối. Khoảng thời gian tới đây hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Hợi. Con giáp này dễ được thăng chức, tăng lương, các khoản đầu tư cũng thu về lợi nhuận khủng.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Ngoài ra, tuổi Hợi trong thời gian này còn gặp cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Thâ luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, con giáp này cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự nhanh nhạy, những người tuổi Thân sau khi được Cát Tinh xua đuổi vận đen xung quanh vào ngày mai (30/7) sẽ hoàn toàn thênh thang trên con đường tài lộc. Với sự thông minh của mình, Thân sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu. 

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày mai (30/7): Cát Tinh xua đuổi tà khí, vận đen tháng cô hồn tiêu tan, TOP 3 con giáp sải bước trên đại lộ danh vọng, tiền mang về chất đống, tài khoản 'nổ' ting ting liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí còn che chở cho Thân ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Chuyện tình cảm của tuổi Thân đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao

Tử vi nói rằng, có 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, gặp vận may liên tục, nắm cơ hội trúng số độc đắc, trong chiều 29/7.

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