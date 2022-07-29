Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 08:20

Tử vi nói rằng, có 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, gặp vận may liên tục, nắm cơ hội trúng số độc đắc, trong chiều 29/7.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Sửu thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên Sửu luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu, đủ đầy sung túc.

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4h chiều ngày 29/7, Thần Tài liên tục gõ cửa giúp tuổi Sửu gặp hái được nhiều thành công. Chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà Sửu còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Công việc của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến tích cực và là thời gian để cho những người tuổi Sửu có thể nghỉ xả hơi vô cùng tốt trong 2 ngày cuối tuần. Đặc biệt, với những con giáp còn độc thân thì đây chính khoảng thời gian vô cùng viên mãn giúp cho bạn tìm thấy một nửa chân ái rất đáng trông đợi của mình.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng, đúng 4h chiều 29/7, công việc của tuổi Thân được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. 

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tài lộc ví tiền của những người tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến tích cực tài khoản nhờ đó mà nảy sổ ầm ầm khiến con giáp này chỉ việc ngồi không mà hưởng. Đặc biệt, với những tuổi Thân đang kinh doanh buôn bán thì đây chính là cơ hội phát tài của bạn. Tuổi Thân có thể tìm kiếm được những hợp đồng lớn thu về bộn tiền.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

Tuổi Mùi

Chiều nay (29/7), tuổi Mùi được quý nhân dẫn đường. Việc hợp tác làm ăn vô cùng suôn sẻ, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy, khả năng hợp tác lâu dài, nên tránh được rủi ro và kiếm về khoản lợi nhuận khả quan. Khoảng thời gian từ đây trở đi, tuổi Mùi làm ăn tốt, tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tháng tới đây, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, con giáp này sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Mùi phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ

Chuyên gia bói toán phong thủy chỉ ra rằng, những con giáp dưới đây sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng trong 2 ngày cuối tuần này, nếu có cơ hội cất cánh thì phải nắm kỹ.

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