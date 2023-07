Tử vi nói rằng, đúng 4h chiều 29/7, công việc của tuổi Thân được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tài lộc ví tiền của những người tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến tích cực tài khoản nhờ đó mà nảy sổ ầm ầm khiến con giáp này chỉ việc ngồi không mà hưởng. Đặc biệt, với những tuổi Thân đang kinh doanh buôn bán thì đây chính là cơ hội phát tài của bạn. Tuổi Thân có thể tìm kiếm được những hợp đồng lớn thu về bộn tiền.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

Tuổi Mùi

Chiều nay (29/7), tuổi Mùi được quý nhân dẫn đường. Việc hợp tác làm ăn vô cùng suôn sẻ, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy, khả năng hợp tác lâu dài, nên tránh được rủi ro và kiếm về khoản lợi nhuận khả quan. Khoảng thời gian từ đây trở đi, tuổi Mùi làm ăn tốt, tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tháng tới đây, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, con giáp này sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Mùi phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm