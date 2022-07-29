Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 04:49

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng là thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bắt đầu từ ngày mùng tháng 7 âm lịch này, tài vận của tuổi Tuất được dự đoán hưng thịnh nhờ ngôi sao may mắn chiều mệnh. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của Tuất đều suôn sẻ.

Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, đúng 4h30 chiều nay (1/7 âm lịch), tuổi Tuất vượng vận tài lộc, làm gì cũng có thể mang đến thành công lớn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng, tuổi Tuất sẽ ngày một giàu có, hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Nhờ có sự bảo trợ của cát tinh, tuổi Tuất sẽ có những ngày tháng tươi đẹp sắp tới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Con giáp này đạt được vị thế mới trong công việc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Tuổi Dần

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì đúng 4h30 chiều mùng 1 thang 7 âm lịch này, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp của Dần có bước tiến lớn, những nỗ lực trước đây sẽ mang lại danh tiếng cho con giáp này. Trong thời gian này chính vì thế mà tiền bạc ngày càng chất đầy trong két.

Không chỉ may mắn trong con đường công danh tài lộc mà người tuổi Dần còn rất may mắn trên con đường tình duyên kể từ thời điểm này trở đi, nếu độc thân thì đây là cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì đây chính là lúc hai người vun đắp tình cảm thêm phần gắn bó, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Tử vi mùng 1 tháng 7 âm lịch cho biết, đúng 4h30 chiều cùng ngày, Thìn nhờ có Cát Tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài.

Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Thìn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Thìn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Đây cũng là khoảng thời gian vô cùng may mắn để người tuổi Thìn có thể cầu được ước thấy vì thế hãy tranh thủ để tạo nền tăng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần bạn cố gắng, chắc chắn cuộc sống trong tương lai sẽ đi theo một lộ trình như mong muốn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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