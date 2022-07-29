Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7) cho biết, vận may sẽ bất ngờ ập đến, vượng khí từ tứ phương đổ về, người tuổi Thìn mở ra thế xoay chuyển, mở rộng con đường kiếm tiền, tránh đi đường vòng, thị phi.

Người tuổi Thìn thuộc tuýp người sống rất tốt và biết cách hưởng thụ cuộc sống, họ thật thà, chất phác, thân thiện với người khác, không tham lam và không lợi dụng người khác. Tuổi Thìn không bao giờ quá ghen tị với cuộc sống xa hoa của người khác, họ có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại, biết vội vàng không ăn thua.

Nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên đáng kể. Người làm kinh doanh tìm thấy cơ hội phát tài cho mình khi tìm ra lợi thế dẫn đầu thị trường. Người làm công ăn lương cảm thấy khá vất vả và mệt mỏi, nhưng bù lại thì thu nhập lại dồi dào hơn.

Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đa phần là những người có tinh thần tự chủ, sắc sảo và có năng lực, có tài hùng biện xuất sắc, hành động mạnh mẽ và cương quyết, không muốn tầm thường và cô đơn, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, sẽ có không gian phát triển tốt hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), những ngôi sao tốt lành sẽ bay đến cho người tuổi Hợi, tin vui từ mọi phương diện. Người tuổi Hợi trước hết có quý nhân giúp đỡ, sau là giàu sang hạnh phúc, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền vào rủng rỉnh.

Đối với người tuổi Hợi, hãy chú ý hoàn thiện bản thân hơn và tích cực thể hiện tài năng của mình, để nắm bắt cơ hội tốt hơn. Tuổi Hợi hãy chăm chỉ làm việc, mây mù qua sẽ thấy mặt trời, sẽ gặp được nhiều cầu vồng hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Tý là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), người tuổi Tý có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Tý còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Trong khi đó, việc kinh doanh của những con giáp tuổi Tý cũng tăng lên đáng kể trong, đơn đặt hàng sẽ dồn dập trong 2 ngày cuối tuần. Con giáp tuổi Tý cần lưu ý phải làm việc có nguyên tắc thì mới có thể đi được lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm