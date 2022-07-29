Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 06:49

Chuyên gia bói toán phong thủy chỉ ra rằng, những con giáp dưới đây sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng trong 2 ngày cuối tuần này, nếu có cơ hội cất cánh thì phải nắm kỹ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thuộc tuýp người sống rất tốt và biết cách hưởng thụ cuộc sống, họ thật thà, chất phác, thân thiện với người khác, không tham lam và không lợi dụng người khác. Tuổi Thìn không bao giờ quá ghen tị với cuộc sống xa hoa của người khác, họ có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại, biết vội vàng không ăn thua.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7) cho biết, vận may sẽ bất ngờ ập đến, vượng khí từ tứ phương đổ về, người tuổi Thìn mở ra thế xoay chuyển, mở rộng con đường kiếm tiền, tránh đi đường vòng, thị phi. 

Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công.

Nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên đáng kể. Người làm kinh doanh tìm thấy cơ hội phát tài cho mình khi tìm ra lợi thế dẫn đầu thị trường. Người làm công ăn lương cảm thấy khá vất vả và mệt mỏi, nhưng bù lại thì thu nhập lại dồi dào hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đa phần là những người có tinh thần tự chủ, sắc sảo và có năng lực, có tài hùng biện xuất sắc, hành động mạnh mẽ và cương quyết, không muốn tầm thường và cô đơn, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, sẽ có không gian phát triển tốt hơn trong tương lai.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), những ngôi sao tốt lành sẽ bay đến cho người tuổi Hợi, tin vui từ mọi phương diện. Người tuổi Hợi trước hết có quý nhân giúp đỡ, sau là giàu sang hạnh phúc, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền vào rủng rỉnh.

Đối với người tuổi Hợi, hãy chú ý hoàn thiện bản thân hơn và tích cực thể hiện tài năng của mình, để nắm bắt cơ hội tốt hơn. Tuổi Hợi hãy chăm chỉ làm việc, mây mù qua sẽ thấy mặt trời, sẽ gặp được nhiều cầu vồng hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Tý là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (30/7 - 31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', được Thần Tài gõ cửa tận nhà trao bổng lộc, cứ mạnh dạn tiền sẽ đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc giàu nhất thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), người tuổi Tý có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Tý còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. 

Trong khi đó, việc kinh doanh của những con giáp tuổi Tý cũng tăng lên đáng kể trong, đơn đặt hàng sẽ dồn dập trong 2 ngày cuối tuần. Con giáp tuổi Tý cần lưu ý phải làm việc có nguyên tắc thì mới có thể đi được lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ

Đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều nay (ngày đầu tiên tháng cô hồn): Phật Bà xua đuổi hung tinh, ngàn sao may mắn hội tụ, cùng chiếu mệnh 3 con giáp trúng số độc đắc trăm tỷ

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 53 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình