Nhà tiên tri mù lừng danh ấn định 4 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng' trong tháng 8/2022, ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, tình tiền đỏ thắm, vận trình hanh thông

Trong thời gian này, những người tuổi Dậu còn độc thân hãy mở rộng trái tim, vận đào hoa của bạn sẽ nhanh chóng hanh thông, vận may ập đến, bạn có thể vượng tình duyên. Cuộc sống của Dậu vì điều này mà có nhiều thay đổi, công việc cũng suôn sẻ hơn, tâm tình thoải mái, bay bổng hơn với màu phấn hồng của tình yêu ngọt ngào.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Dậu trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Dậu có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Ngọ

Những chú Ngựa có tính cách vui vẻ, chân thành, thân thiện với người khác nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có phúc khí sâu nặng, khi gặp khó khăn sẽ có nhiều bạn bè giúp đỡ.

Bước qua tháng 8 này, con giáp Ngọ sẽ có thể vượt qua khó khăn một cách thuận lợi, tài lộc dồi dào, làm gì cũng suôn sẻ, gặt hái được những thành tựu đáng mừng trong sự nghiệp, viên mãn từ của cải đến công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Ngọ có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.

Vận may trong tình duyên của con giáp tuổi Ngọ sẽ dần nở rộ, nhanh chóng tạm biệt cô đơn. Lần này, họ không cần dốc toàn lực để theo đuổi người khác mà sẽ có người theo đuổi mình. Thời gian tới, mỗi ngày của con giáp này đều phơi phới niềm vui và tràn đầy ý nghĩa. Những ai đã có đôi có cặp thị sẽ hạnh phúc viên mãn bên một nửa yêu thương.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hiền lành, ngoan ngoãn, với năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp của con giáp này lên một tầm cao mới, mỹ mãn. Người tuổi Mão gặp nhiều bất ngờ, may mắn về tài lộc, đào hoa nở rộ, kiếm tiền một cách đàng hoàng, trở thành người giàu có.

Theo tử vi, tháng 8 dương lịch năm nay là khoảng thời gian có nhiều điều mới mẻ. Nhiều việc cần thực hiện đối với tuổi Mão, với chí tiến thủ của mình, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này Mão sẽ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân soi đường, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Nếu nhân lúc vận khí vượng, Mão khéo léo mở rộng mạng giao thiệp của mình thì có thể cuối năm sẽ trúng “quả đậm”, tương lai xán lạn đến mức bản thân Mão cũng không thể ngờ được.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 8 này mang lại cả bầu trời may mắn cho những người tuổi Tỵ. Quan trọng là Tỵ phải biết nắm bắt thời cơ, biết được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, như người ta vẫn nói "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì ắt sẽ có được thành tựu của riêng mình.

Đặc biệt, thời gian này, nhờ năng lượng tốt nên tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, có thể giúp họ phát huy những tiềm năng tuyệt vời của mình, làm giàu cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Tỵ có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ. Người đã có đôi được cả gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, gia đình hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, song vẫn phải xem ý kiến của bạn, nếu thấy vừa ý thì ngại gì không cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm