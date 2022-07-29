Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 13:39

Tử vi cho biết, đúng chủ nhật tuần này (31/7), Thần Tài độ mệnh 3 con giáp, vận đỏ ập xuống, tiền vào như nước, những người này đổi đời chỉ sau một đêm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Sửu cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tủ vi cho biết, bước sang chủ nhật cuối tuần này (31/7), những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. 

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn năng động, làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất. Con giáp này cũng rất ngay thẳng, không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi được nhiều người kính trọng và quý mến.

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày chủ nhật này (31/7) cho biết, người tuổi Mùi đón lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Mùi cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Mùi có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Mùi gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Ngọ

Người tuổi này thẳng tính, vị tha, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, quen biết với nhiều người và có quý nhân phù trợ.

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (chủ nhật, 31/7): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh trời cao, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, tiền trải thảm từ ngõ vào tận nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ trong chủ nhật này (31/7) được dự đoán sẽ đổi vận nhờ Nguyệt Lệnh lâm Mộc Dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Họ còn được sao Thiên Vu cao chiếu nên tinh thần làm việc luôn hăng say, thành công theo đó mà ùn ùn kéo đến.

Trong thời gian sắp tới, tuổi Ngọ không những đạt được mục tiêu mình đề ra mà tiền bạc cũng tích lũy được nhiều hơn. Họ được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong nửa cuối năm 2022. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng mới, bán ra thị trường với giá ưu đãi nên thu hút được nhiều khách hàng hơn. Người làm công ăn lương hứa hẹn sẽ thăng quan tiến chức, được lòng cấp trên trong thời gian sắp tới.

Nhờ thu nhập tốt, con giáp tuổi Ngọ đỡ được nhiều áp lực trong cuộc sống, bản thân rộng rãi, tự tin hơn. Tương lai, họ có khả năng mua nhà, tậu xe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao

Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều nay (29/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', được Thần Tài nhập mệnh vơ hết tiền của thiên hạ, khả năng trúng độc đắc rất cao

Tử vi nói rằng, có 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, gặp vận may liên tục, nắm cơ hội trúng số độc đắc, trong chiều 29/7.

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