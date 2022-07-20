Tử vi đúng 11 ngày tới (21/7 - 31/7): Các vị Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp này phát tài ít nhất 2 lần, nếu không là đại gia cũng có nhà rộng xe hơi, cuộc sống giàu sang sung túc

Khoảng thời gian trước đây, tuổi Tỵ đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh, dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức.

Trời sinh tuổi Tỵ là những người chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. Tuổi Tỵ tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực bản thân thì sẽ không bao giờ thành công được.

Có thể tuổi Tỵ sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Bên cạnh đó, họ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cụ thể, trong những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Tuổi Dậu

Trong 11 ngày tới (21/7 - 31/7) là thời điểm tài lộc dồi dào nhất với tuổi Dậu. Trước đó, bản mệnh có thể phải vất vả hơn người khác nhưng nếu cố gắng ắt thu về thành quả đáng tự hào. Tuổi Dậu "được" nhiều hơn "mất", có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bạn.

Công việc tuần này tiến triển khá êm ả, giảm bớt cho tuổi Dậu nhiều nỗi lo và áp lực. Bản mệnh chỉ cần tập trung hoàn thành các kế hoạch đặt ra, công sức sẽ được ghi nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài xuất hiện vào những ngày tới chính là dấu hiệu chứng tỏ công lao của người tuổi Dậu chắc chắn sẽ được đền đáp. Cấp trên sẵn sàng dành phần thưởng cho những người đã không ngại cố gắng.

Hơn nữa, sao Thiên Đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người trẻ tuổi hãy không ngừng rèn luyện bản thân để đến khi đã đứng vững trên đôi chân mình, bạn có thể khiến mọi người kinh ngạc.

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi 11 ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, tuổi Mão sẽ có chuỗi ngày nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Cát tinh Thái Âm cho thấy, quý nhân trong những ngày tới của con giáp này có thể là nữ giới, hãy thật sự lưu tâm tới vấn đề này để không bỏ lỡ cơ hội.

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Mèo có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm trong quãng thời gian này của Mão cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tin vui còn tới với Mão ở phương diện tài lộc. Ngay trong ngày 22/7 này, Thực Thần sẽ xuất hiện che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ bận rộn hơn nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm