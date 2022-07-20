Đúng 3 giờ sáng mai (21/7): Phật Bà trên cao hiển linh, kêu gọi Thần Tài trợ giúp 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, cho đặc ân lớn, không trúng số tiền tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 14:19

Tử vi nói rằng, khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng mai (21/7), người thuộc 3 tuổi này được ơn trên chiếu mệnh nên vận trình thăng tiến, sự nghiệp lên hương, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp hiền lành, hòa đồng, không thích gây hiềm khích với bất cứ ai. Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, có thể thích nghi với hoàn cảnh. Trong công việc, họ có ý tưởng riêng, có mục tiêu riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Trong cuộc sống, họ sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân.

Đúng 3 giờ sáng mai (21/7): Phật Bà trên cao hiển linh, kêu gọi Thần Tài trợ giúp 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, cho đặc ân lớn, không trúng số tiền tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 giờ sáng ngày mai (21/7), tuổi Tỵ may mắn được Phật Bà và Thần Tài trợ giúp nên vận đỏ như son, gặp nhiều điều may. Người còn học hành, thi cử sẽ thu được kết quả tốt. Trong khi người làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, được lãnh đạo thăng chức. Đồng thời, để nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của bản thân, con giáp này nên đề xuất cấp trên cho mình được đi học bồi dưỡng thêm một số khóa học. Những người làm kinh doanh cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới.

Đây là cách duy nhất để họ bắt kịp và vượt xa những đối thủ cạnh tranh với mình. Con giáp này có tài vận hanh thông, làm đâu gặt đấy, thu hái nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, đúng 3 giờ sáng mai (21/7), Mùi là một trong 3 con giáp được cả Thần Tài và Phật Bà trợ giúp, nên có thể hốt vàng, hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, Mùi cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Đúng 3 giờ sáng mai (21/7): Phật Bà trên cao hiển linh, kêu gọi Thần Tài trợ giúp 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, cho đặc ân lớn, không trúng số tiền tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng lớn, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, Mùi hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Thân

Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng ngày mai (21/7), mọi điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Thân, do thời điểm này, Phật Bà hiền linh và chọn Thân cùng 2 con giáp trên để đón nhận lộc lớn. Người tuổi Thân sẽ có nhiều chuyện vui, may mắn đến nhà. Con giáp này đầu tư kinh doanh ắt sẽ thắng đậm. Tinh thần của họ vô cùng phấn chấn. Trong khi đó, những người đang muốn chuyển việc cũng sẽ nhận được công việc mới đầy hứa hẹn.

Đúng 3 giờ sáng mai (21/7): Phật Bà trên cao hiển linh, kêu gọi Thần Tài trợ giúp 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, cho đặc ân lớn, không trúng số tiền tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân xuất hiện đem tới cho người tuổi Thân khá nhiều may mắn nếu đang theo đuổi đường công danh. Cát khí vượng đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay là chuyển đổi công việc.

Trong thời gian tới, vận trình tình cảm của tuổi Thân rất khởi sắc. Đào hoa nở rộ là thời điểm thích hợp để người độc thân gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt những người khác phái. Hãy cứ trao đi tình cảm chân thành, thứ mà ta nhận lại được sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Những con giáp sau đây được dự đoán sẽ vượt qua mọi khó khăn, tìm ra cơ hội làm giàu cho riêng mình, kể từ trưa mai (23/6 âm lịch) trở đi.

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