Tử vi dự đoán tuần mới (14/11 - 20/11/2022), Quý Nhân nâng bước, vận trình dệt gấm thêu hoa, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, của cải tăng chóng mặt, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, tiền tài sung túc khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 05:35

3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đón vận giàu sang.

Tuổi Mão

Mão vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của con giáp này đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Tử vi dự đoán, trong tuần tới, vận khí tốt lành, Mão đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

Người tuổi Mão có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của Mão bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Con giáp may mắn có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả công việc chính và phụ thu. Nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp thành công vang dội, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vào như nước cho mà xem. Còn với những người làm công ăn lương, con giáp may mắn bởi lẽ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn phát huy được năng lực thiên bẩm của chính mình, tất yếu sẽ được tăng tiến mà thôi.

Tử vi dự đoán tuần mới (14/11 - 20/11/2022), Quý Nhân nâng bước, vận trình dệt gấm thêu hoa, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, của cải tăng chóng mặt, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, tiền tài sung túc khó ai bằng - Ảnh 1
Người tuổi Mão có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc, vào thời điểm này, vận may của Mão bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Sửu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì con giáp này luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Tử vi tuần tới cho biết, con giáp này gặp nhiều may mắn về tài lộc. Có quý nhân đi cùng sẽ giúp tuổi Sửu làm ăn phát tài, tài vận khác biệt và sẽ thăng tiến lên một bậc. Con giáp này tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, con đường mới nhất, cuộc đời của mình đều tiến triển thuận lợi rất tốt, và con người tràn đầy năng lượng hơn.

Người tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi. Thần Tài chiếu độ, giúp con giáp hóa cát trừ hung, hóa giải những điềm xui rủi, giúp cho bản mệnh thoát khỏi những khúc mắc trong công việc hay tranh chấp về tiền bạc. Tử vi cho thấy, Sửu đang nằm trong danh sách những con giáp may mắn nhất nhất thời điểm này.

Tử vi dự đoán tuần mới (14/11 - 20/11/2022), Quý Nhân nâng bước, vận trình dệt gấm thêu hoa, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, của cải tăng chóng mặt, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, tiền tài sung túc khó ai bằng - Ảnh 2
Con giáp này tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất tràn đầy tinh thần chiến đấu. con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Tuất ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Tuất không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Tuổi Tuất trong tuần mới với nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của Quý nhân nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt.

Con giáp này liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Cuộc sống tuổi Tuất sẽ thay đổi nếu không phải tìm được cơ hội tốt để thăng tiến thì ít nhất họ sẽ không còn phiền não, mà thay vào đó là những vận may giúp họ ngày một phát triển và có khả năng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Tử vi dự đoán tuần mới (14/11 - 20/11/2022), Quý Nhân nâng bước, vận trình dệt gấm thêu hoa, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, của cải tăng chóng mặt, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, tiền tài sung túc khó ai bằng - Ảnh 3
Tuổi Tuất trong tuần mới với nhiều điềm lành, may mắn, có thêm sự hỗ trợ của Quý nhân nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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