Trong 10 ngày tới, người tuổi Sửu nên tập trung vào công việc, tăng thu nhập, đồng thời tránh tập trung đầu tư cũng như quá chú ý vào việc quản lý tài sản. Nhờ vậy mà tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu và nếu biết cách nắm bắt, chắc chắn tài khoản của bản mệnh sẽ tăng số.

Sửu vốn nhanh nhẹn, tính tình tốt bụng nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Sửu thường được hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, Sửu vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Công sức và sự nỗ lực của người tuổi Sửu sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới.

Cuộc sống của con giáp này sẽ thay đổi bất ngờ. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả điều được thượng đế chiếu cố từng chút một. Có thể nói từ giai đoạn này trở đi, bản mệnh sẽ hiểu được câu nói "có công mài sắt, có ngày nên kim" là như thế nào. Việc con giáp này cần làm là chuẩn bị tinh thần chào đón một cuộc sống thăng hoa rực rỡ hơn.

Cuộc sống của con giáp này sẽ thay đổi bất ngờ, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả điều được thượng đế chiếu cố từng chút một - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu được điềm báo là có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Dễ có may mắn kéo đến, chuyện tiền bạc dễ bề chi tiêu và có thể có được nguồn tài lộc tốt trong tay. Đặc biệt là tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn trong những quyết định của mình. Mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và khiến cho tuổi Dậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 10 ngày tới, tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi. Những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay thậm chí là thăng chức. Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu hốt tiền đến đó.

Đây là khoảng thời gian tốt cho bản mệnh phát triển sự nghiệp. Họ sẽ gặp được quý nhân, người này có thể giúp đỡ tạo điều kiện cho tuổi Dậu giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió" thì cũng là lúc tài vận dồi dào, cứ sau một tháng tiền lại đổ về túi nhiều hơn.

Đây là khoảng thời gian tốt cho bản mệnh phát triển sự nghiệp, gặp được quý nhân, người này có thể giúp đỡ tạo điều kiện cho tuổi Dậu giải quyết những vấn đề khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, tuổi Thân không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Đúng 10 ngày tới, tài lộc của con giáp này sẽ không ngừng đi lên, có được một bước đệm chắc chắn hơn trước. Tuổi Thân sẽ có được một nguồn tài chính dồi dào, thoải mái tiêu pha mà không lo rỗng túi. Không những thế, tuổi Thân càng được quý nhân phù trợ giúp mọi việc suôn sẻ. Con giáp này sẽ được hưởng bổng lộc từ trên trời rơi xuống khiến tâm trạng luôn tràn ngập sự vui vẻ.

Vận may của người tuổi Thân sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Không những bản mệnh có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu, cuộc sống như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ, sung túc.

Vận may của người tuổi Thân sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực, không những bản mệnh có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.