Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay 16/7: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, lộc kinh doanh ầm ầm, vận khí lên hương, tiền tài đuề huề, tình duyên thắm đỏ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 16/7/2022 hôm nay, tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Con giáp này có thể đưa tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó, đồng thời có thể nhờ đó mà được thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/7/2022 hôm nay, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với tuổi Tỵ. May mắn đến cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người tuổi Tỵ đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, con giáp này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai và giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình yêu đôi lứa của bạn và người ấy hiện tại rất hạnh phúc, vui vẻ do có sự tác động của Thổ dưỡng Kim.

Rất có thể quý nhân sẽ là người tuổi Tỵ đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/7/2022 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mùi là một nhân viên gương mẫu. Nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, con giáp này sẽ hoàn thành tốt công việc của mình, thậm chí được tuyên dương trước tập thể.

Mối quan hệ giữa tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, con giáp này luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

May mắn hơn, nửa kia của tuổi Mùi còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bản mệnh phải nói thành lời. Để tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết, con giáp này hãy bày tỏ cảm xúc với đối phương rõ ràng hơn.

Mối quan hệ giữa tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo