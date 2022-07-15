Nửa cuối tháng 7/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN dẫn đường, 3 con giáp công danh thành toại, tài khoản nhảy số ầm ầm, thăng quan tiến chức, vận trình thăng hoa, tình duyên thêm bền chặt

Tử vi nửa cuối tháng 7/2022 của 12 con giáp cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp tuổi Tý cuối cùng cũng có kết quả. Mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Nguyệt lệnh lâm Thai mang lại khả năng học hỏi không ngừng cho con giáp tuổi Tý. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước.

Tử Vi và Giải Thần sẽ giúp bạn chuyển nguy thành an, hãy giữ vững tâm thái tích cực để có thể đối mặt với mọi khó khăn, thách thức. Có câu “cái khó ló cái khôn”, chỉ cần bạn kiên trì tới cùng thì với năng lực của mình, bạn chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách xử lý ổn thỏa.

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp tuổi Tý cuối cùng cũng có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nửa cuối tháng này bạn còn thể hiện được khả năng giao tuyết, thuyết phục, nhờ thế mà có được những hợp đồng quan trọng. Hoặc trong các cuộc thương lượng, con giáp tuổi Sửu có được lợi thế hơn đối phương.

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình. Lúc này mâu thuẫn với thành viên trong nhà cũng đã được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác.

Con giáp này hãy luôn chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình, bởi “có sức khỏe là có tất cả”. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này hãy luôn chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nguyệt lệnh Trường sinh cho thấy con giáp tuổi Dần càng mạnh mẽ quyết liệt càng dễ thành công trong tháng này. Hãy tự tin vào năng lực bản thân vì bạn đủ khả năng vượt qua khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, bạn nhớ luôn phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối.

Rất nhiều người tuổi Dần trong nửa cuối tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thiên Vu Cát tinh chủ sinh trưởng, thăng quan tiến chức ghé thăm tuổi Dần trong tháng này sẽ mang đến không ít thuận lợi.

Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó, tuổi Dần nên nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động.

Nguyệt lệnh Trường sinh cho thấy con giáp tuổi Dần càng mạnh mẽ quyết liệt càng dễ thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo