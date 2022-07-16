Bước qua ngày hôm nay 16/7: 3 con giáp đổi đời thay vận, phúc khí lên hương, xui rủi qua đi, may mắn tìm đến, vận trình khởi sắc, tình duyên nhiều biến chuyển

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 00:35

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 16/7, 3 con giáp này phúc khí lên hương, xui rủi qua đi, may mắn thế chỗ, vận trình tươi sáng.

Tuổi Dần

Dần Tuất tam hợp mang tới vận tình duyên vượng phát. Không những được tình mà còn được cả tiền, cả ngày hanh thông như ý. Nếu bạn đầu tư hoặc buôn bán sẽ có lợi nhuận cao, nên cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc triển trai dự án, đổi việc thì cũng rất thuận lợi, có thể tiến hành ngay. Mọi việc đang hanh thông suôn sẻ như vậy đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm như này.

Vận trình tài lộc bình ổn. Phương diện tài chính không quá biến động, may mắn vì bạn duy trì được nguồn thu nhập như bấy lâu.

Bước qua ngày hôm nay 16/7: 3 con giáp đổi đời thay vận, phúc khí lên hương, xui rủi qua đi, may mắn tìm đến, vận trình khởi sắc, tình duyên nhiều biến chuyển - Ảnh 1
Dần Tuất tam hợp mang tới vận tình duyên vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Tam hợp này rất tốt cho sự nghiệp của tuổi Ngọ, bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi. Ngoài ra do bản thân có năng lực với vận may nên có thể thể thoải mái phát huy những gì mình có để tiến lên hoàn thành các kế hoạch đề ra.

Về phần tài lộc và tiền bạc trong ngày không có nhiều khoản thu bên ngoài nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu. Công việc đang tiến triển tốt đẹp như này, chẳng mấy chốc thu nhập sẽ tốt lên, cần kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh đó nên có kế hoạch quản lý tài chính khôn ngoan thì không lúc nào sợ thiếu thốn.

Chuyện tình cảm tốt và có nhiều ý nghĩa với tuổi Ngọ. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong các mối quan hệ với người khác.

Bước qua ngày hôm nay 16/7: 3 con giáp đổi đời thay vận, phúc khí lên hương, xui rủi qua đi, may mắn tìm đến, vận trình khởi sắc, tình duyên nhiều biến chuyển - Ảnh 2
Chuyện tình cảm tốt và có nhiều ý nghĩa với tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp, công việc trong ngày CN của tuổi Thân khá tốt. Bản mệnh làm việc sung sức, có triển vọng nên cơ hội thăng tiến cao. Hôm nay sẽ có một vài thay đổi nhỏ như chuyển vị trí mới, thay đổi công việc hoặc chuyển công tác, tuy có nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để khẳng định năng lực.

Con giáp này thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt cơ hội và thế cuộc nên tránh được không ít chuyện phiền phức. Công việc chính đang mang đến nguồn thu ổn định, đầu tư bên ngoài chỉ là phụ nên không cần dành nhiều thời gian cho phần này. Đối với tuổi Thân lúc này tình cảm gia đình chính là nguồn nương tựa vững vàng nhất.

Vận trình tình cảm duy trì bình ổn. Tuổi Thân và nửa kia đang phải yêu xa vì tính chất công việc, không vì vậy mà hai người ít nói chuyện đi. Chính sự chân thành và tin tưởng đã giúp các cặp đôi hạn chế được sự rạn nứt trong đời sống tình cảm.

Bước qua ngày hôm nay 16/7: 3 con giáp đổi đời thay vận, phúc khí lên hương, xui rủi qua đi, may mắn tìm đến, vận trình khởi sắc, tình duyên nhiều biến chuyển - Ảnh 3
Con giáp này thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt cơ hội và thế cuộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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