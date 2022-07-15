Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 16 - 17/7 ): 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt hái thành quả, phú quý đủ đầy, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 14:22

Tử vi 2 ngày cuối tuần dự đoán 3 con giáp này gặt thành quả sau chuỗi ngày cố gắng, phú quý đủ đầy, thuận lợi hanh thông, tình duyên vượng sắc.

Tuổi Mão

Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, dù có phải đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào trong 2 ngày cuối tuần, bạn đều giữ vững quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào để kịp thời điều chỉnh.

Ngày có chi Mộc sinh can Bính nâng đỡ cho vận trình tình cảm của bản mệnh 2 ngày cuối tuần hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 16 - 17/7 ): 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt hái thành quả, phú quý đủ đầy, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc - Ảnh 1
Ngày có chi Mộc sinh can Bính nâng đỡ cho vận trình tình cảm của bản mệnh 2 ngày cuối tuần hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tý nhờ vậy sẽ được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình nhanh chóng. Ngày này, quý nhân của bản mệnh có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, vì thế hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn.

Ngày này, nếu có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả mình đạt được. Rất có thể ý kiến đột phá của bạn sẽ vạch ra hướng đi mới cho tập thể. Cho dù có ai đó phản đối đi chăng nữa nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 16 - 17/7 ): 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt hái thành quả, phú quý đủ đầy, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc - Ảnh 2
Ngày này, nếu có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày thứ 7 này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong 2 ngày cuối tuần, bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Dần, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày 2 ngày cuối tuần chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 16 - 17/7 ): 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt hái thành quả, phú quý đủ đầy, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc - Ảnh 3
Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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