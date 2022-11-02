Tử vi dự báo vào 17h35 ngày (2/11) 3 con giáp “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới.

Đường tài lộc ngày (2/11) không tồi, sự nghiệp gần đây sẽ có bước phát triển vượt bậc, dễ được người khác giúp đỡ hoặc quý nhân phù trợ

Tình duyên: Vận trình tình cảm ở mức chấp nhận được, trong quá trình hòa hợp với đối phương, bạn nên biết thêm về đối phương, đừng qua loa đại khái.

Công việc: Vận trình sự nghiệp ở mức trung bình, việc có thêm đồng nghiệp mới có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp công việc và vị trí ban đầu của bạn.

Tài lộc: Đường tài lộc không tồi, sự nghiệp gần đây sẽ có bước phát triển vượt bậc, dễ được người khác giúp đỡ hoặc quý nhân phù trợ, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Cũng có những công việc bán thời gian khác nên sẽ có thêm thu nhập.

Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý tình trạng khô da, nên dưỡng da dầy đủ.

Tuổi Sửu

Vào 17h35 ngày (2/11) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Nhờ khả năng quan sát tinh tế Ảnh minh họa: Internet

Vào 17h35 ngày (2/11) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Nhờ khả năng quan sát tinh tế, người tuổi này có thể hoàn thành nhanh chóng các nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Tài năng được công nhận giúp cho con đường thăng tiến của bản mệnh ngày càng rộng mở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này có được một khoản tiền dành riêng cho tiết kiệm. Nhờ đó, tuổi này cảm thấy cuộc sống trở nên thoải mái hơn rất nhiều khi không còn nghĩ tới chuyện “cơm áo gạo tiền” như lúc trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá êm đẹp. Khi cùng nhau trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, bạn và nửa kia dường như hiểu nhau nhiều hơn. Thậm chí là có nhiều cặp đôi còn dự tính tới chuyện trăm năm trong ngày này.

Tuổi Dần

Tử vi vui hôm nay ngày vào 17h35 ngày (2/11), Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui hôm nay ngày vào 17h35 ngày (2/11), Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Tình cảm trắc trở vì Mộc Thổ tương khắc. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông rồi không làm. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, dạo gần đây sức học của con hơi kém.

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