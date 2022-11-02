Tử vi dự đoán vào 13h07 ngày (3/11) 3 con giáp "tiền tiêu đầy túi, tiền thưởng ngập tràn", tuổi Tý cần đề phòng có kẻ lừa tiền

Nếu làm việc chăm chỉ sẽ được tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, phải đề phòng bị lừa tiền khi đang tìm việc làm thêm.

Tử vi vui ngày 3/11/2022 thấy người tuổi Tý không nên tin tưởng người khác, phải đề phòng người khác.

Tình duyên: Hai người bất đồng quan điểm, dễ xảy ra cãi vã, may mà cuối cùng cũng có thể giải quyết êm đẹp.

Công việc: Bạn có động lực hơn để làm những việc lớn trong sự nghiệp, dù không được giao việc tốt nhưng bạn cũng sẽ tự tìm được việc để làm. Động thái như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt cho ban lãnh đạo.

Tài lộc: Nếu làm việc chăm chỉ sẽ được tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, phải đề phòng bị lừa tiền khi đang tìm việc làm thêm.

Sức khỏe: Ho không dứt thì cần đi khám, đừng tự ý mua thuốc.

Tuổi Hợi

Tử vi vui ngày 3/11/2022 cho thấy người tuổi Hợi có tài quan sát nhạy bén, nắm được thời cơ sẽ phất ngay. Tài lộc hôm nay tương đối vượng Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui ngày 3/11/2022 cho thấy người tuổi Hợi có tài quan sát nhạy bén, nắm được thời cơ sẽ phất ngay.

Tình duyên: Thỉnh thoảng có thể gác lại công việc, đồng hành nhiều hơn với nhau để yên tâm hơn.

Công việc: Bạn phải tiếp tục duy trì trạng thái làm việc tốt trong sự nghiệp, đừng trốn tránh công việc do lãnh đạo sắp xếp.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tương đối vượng, là người có tài quan sát nhạy bén nên luôn tìm được cơ hội kinh doanh tốt. Hãy hành động ngay và bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Sức khỏe: Tốt hơn, không có vấn đề gì cần lưu ý.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc phát triển. Người tuổi này có nhiều hợp đồng giá trị mang về nguồn lợi lớn. Ngoài ra, bản mệnh còn học cách đầu tư vào lĩnh vực mới. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 3/11/2022 cho thấy, tuổi Dần có nhiều tiến triển trong công việc. Bạn lấy lại được phong độ và ghi điểm trước cấp trên, đồng nghiệp sau nhiều biến cố xảy đến trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc phát triển. Người tuổi này có nhiều hợp đồng giá trị mang về nguồn lợi lớn. Ngoài ra, bản mệnh còn học cách đầu tư vào lĩnh vực mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nở rộ. Con giáp này có vận đào hoa nên đi đâu cũng dễ dàng tìm thấy mối quan hệ tiềm năng. Thời gian này chính là lúc thích hợp để người độc thân bắt đầu mối quan hệ mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.