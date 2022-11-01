“Tiền tài khấm khá” trong ngày (2/11) 3 con giáp có cục diện thay đổi, thu nhập tăng vọt, tiền thưởng ngập tràn.

Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố. Chính Tài trợ lực đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho Dậu trong ngày (2/11).

Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố. Trong quá trình làm việc, bạn rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Trong ngày này bạn được phép nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tuần mới.

Chính Tài trợ lực đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho Dậu trong ngày (2/11). Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo bạn không cản được, miễn bạn kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Bạn biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình, lương nhận đều đều.

Bản mệnh may mắn trong chuyện tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bạn trong ngày Chủ nhật này.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày (2/11) diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày (2/11) diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực cũng như sự khôn khéo trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Ngoài ra, sự tín nhiệm từ cấp trên giúp con đường công danh của bản mệnh càng thêm rộng mở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu tích cực. Nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau giúp con giáp này có được cuộc sống sung túc, đáng mơ ước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc rõ rệt. Điềm báo chẳng lành xuất hiện trong đời sống vợ chồng giữa bạn và người ấy chẳng hạn như mâu thuẫn, xung đột liên tục. Dù sống chung với nhau một thời gian dài nhưng cả hai vẫn chưa có sự thấu hiểu, cảm thông nhất định.

Tuổi Thân

Tử vi trong ngày (2/11) cho thấy người tuổi Thân vận thế tốt hơn, khi hoàn thành mục tiêu có thể tự thưởng cho mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (2/11) cho thấy người tuổi Thân vận thế tốt hơn, khi hoàn thành mục tiêu có thể tự thưởng cho mình.

Tình duyên: Khi gặp được người ưng ý và muốn phát triển, nếu không tìm được chủ đề chung thì có thể bắt đầu trò chuyện cùng bạn bè của đối, xây dựng nền tảng.

Công việc: Nhiệm vụ công việc tăng đột biến khiến bạn khá mệt mỏi.

Tài lộc: Tài lộc dồi dào, phân bổ tiền bạc hợp lý hơn, có thể tự thưởng cho mình những hưởng thụ vật chất, đi ăn uống mua sắm, thư giãn.

Sức khỏe: Bệnh về dây thần kinh không thể coi thường, đau lưng tái đi tái lại cần đi khám.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.