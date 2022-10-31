Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 (1-2-3/11) 3 con giáp được “Thần tài chiếu cố” công việc thuận lợi hơn người.

từ nay tới đầu tháng 11 (1-2-3/11) người tuổi Tuất còn được dự báo rất may mắn. Tiền kiếm được ngày càng nhiều, đón Tết ấm no.

Phần lớn những người tuổi Tuất trời sinh có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Nếu như thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp không ít khó khăn thì trong 3 ngày đầu tháng 11 (1-2-3/11) sẽ là lúc họ giải quyết êm đẹp. Từ đây công việc sẽ dần trở nên khởi sắc hơn.

Những người tuổi Tuất có chí tiến thủ, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. Thời gian tới chỉ cần Tuất kiên trì làm việc thì nhất định sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Tuất cũng có sức bền và tính kiên trì đáng kinh ngạc. Thời cơ đến, người tuổi Tuất sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Không chỉ vậy, từ nay tới đầu tháng 11 (1-2-3/11) người tuổi Tuất còn được dự báo rất may mắn. Tiền kiếm được ngày càng nhiều, đón Tết ấm no.

Tuổi Hợi

Đường tiền bạc khởi sắc nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ trong 3 ngày đầu tháng 11 (1-2-3/11). Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chiếu mệnh cho biết đường sự nghiệp của tuổi Hợi hôm nay chủ về học vấn, sự thông minh, trí tuệ, tài trí hơn người. Hợi là con người có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ.

Đường tiền bạc khởi sắc nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ trong 3 ngày đầu tháng 11(1-2-3/11). Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc chơi chứng khoán có thể nhận được khoản tiền lớn.

Thổ Thủy tương khắc khiến vận tình cảm đi xuống rõ rệt. Khuyên Hợi nên thăm hỏi mọi người và cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn nhé. Bạn không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên đường tình duyên cũng có phần sa sút.

Tuổi Dần

Trong 3 ngày đầu tháng 11 (1-2-3/11), con đường sự nghiệp của tuổi Dần một cách dễ dàng. Vận trình tài lộc 3 ngày đầu tháng 11trên đà tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày đầu tháng 11 (1-2-3/11), con đường sự nghiệp của tuổi Dần một cách dễ dàng. Những mối quan hệ xã giao hài hòa giúp cho người tuổi này tìm thấy nhiều cơ hội để cải thiện địa vị trong xã hội, tiếng tăm trên thương trường. Song, tử vi khuyên bản mệnh tránh kiêu căng, hống hách nếu không muốn tạo hình ảnh xấu, ác cảm với mọi người.

Vận trình tài lộc 3 ngày đầu tháng 11 trên đà tăng cao. Dường như con giáp này không cần phải quá lo lắng đến những vấn đề chi tiêu hàng ngày nhờ có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào từ công việc chính.

Vận trình tình cảm gặp vấn đề. Tử vi ngày mới dự báo bạn sẽ phải gặp mâu thuẫn với người ấy vì lý do bất đồng trong cách suy nghĩ lẫn quan điểm sống. Chính vì vậy bạn cần phải có cách xử lý mềm mỏng hơn với họ để mọi chuyện không đi quá xa.

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