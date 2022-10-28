Kể từ ngày 29/10/2022, 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, hốt trọn lộc trời đổi vận bất ngờ, phát tài phát lộc, túi tiền nặng trĩu, cuộc đời sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 11:08

3 con giáp phú quý đầy tay, vận may tới tấp, tiền bạc nhiều như thác lũ, hút hết tài lộc thiên hạ.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có vận mệnh giàu sang phú quý. Một khi có ý định làm ăn và dốc hết sức mình vào công việc họ ưa thích thì chắc chắn họ sẽ vô cùng thành công và giàu có. Theo tử vi, những người cầm tinh con Trâu trong thời điểm này, vận trình tài lộc sẽ tăng vọt do được Thần tài che chở.

Kể từ ngày 29/10, Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Thời gian này, con đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc của Sửu.

Sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Sửu như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

Kể từ ngày 29/10/2022, 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, hốt trọn lộc trời đổi vận bất ngờ, phát tài phát lộc, túi tiền nặng trĩu, cuộc đời sang trang mới rực rỡ - Ảnh 1
Thời gian này, con đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

So với những người khác, người tuổi Mùi tuy không được may mắn bằng nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để. Sắp tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Mùi bùng phát, người tuổi Mùi có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn.

Tử vi học có nói, kể từ ngày 29/10, là một quãng thời gian có nhiều điều mới mẻ đối với tuổi Mùi, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội. Tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Mùi được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền.

Con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên không chỉ thời điểm này này mà cả năm của Mùi sẽ phú quý an nhàn.

Kể từ ngày 29/10/2022, 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, hốt trọn lộc trời đổi vận bất ngờ, phát tài phát lộc, túi tiền nặng trĩu, cuộc đời sang trang mới rực rỡ - Ảnh 2
Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ai thuộc tuổi Thân cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Thân cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Thân luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Kể từ ngày 29/10, may mắn sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Thân, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận. Đường tài lộc của con giáp tuổi Thân dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Thân sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc đáng ghen tỵ.

Cuộc sống tuổi Thân một bước lên mây, sự nghiệp không những vững vàng ổn định mà tài sản đồ sộ đến mức đủ để sống thêm vài chục năm sau, gia đình hạnh phúc sung túc và an yên đến hết đời.

Kể từ ngày 29/10/2022, 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, hốt trọn lộc trời đổi vận bất ngờ, phát tài phát lộc, túi tiền nặng trĩu, cuộc đời sang trang mới rực rỡ - Ảnh 3
Đường tài lộc của con giáp tuổi Thân dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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