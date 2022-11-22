Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022) 3 con giáp gặp "Thần Tài hậu thuẫn" một bước lên mây, tiền tài đề huề gia. Tuổi Mùi Bán Hợp che chở, vượt qua mọi khó khắn, tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ suôn sẻ. Được Trường Sinh vận hậu thuẫn

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Con giáp này duy trì được khoản thu cố định và có thêm nhiều nguồn tiền mới từ các dự án đã đầu tư trước đó. Bạn không cần quá lo lắng về tài chính và có thể mua nhiều thứ mà trước đây từng khao khát có được.

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ suôn sẻ. Được Trường Sinh vận hậu thuẫn, con giáp này giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ cần hoàn thành trong ngày. Ngoài ra, con giáp này rất biết cách vận dụng sức mạnh tập thể khi khéo léo tận dụng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có tiến triển. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý trong hôm nay khi đến những buổi tiệc do bạn bè tổ chức. Bạn và người ấy vừa gặp đã cảm nhận được đối phương chính là người mình vẫn luôn tìm kiếm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 17h

Con số may mắn: 18, 63

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022). Người tuổi Mùi có khả năng vượt lên thử thách trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022). Người tuổi Mùi có khả năng vượt lên thử thách trong tuần này. Nếu đầu tuần, do Kiếp Tài và Tỷ Kiên giáng họa, bạn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân thì sau đó, từ giữa tuần trở đi, bạn lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế.



Tình hình tài lộc thiên về ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lãi nhỏ từ những mối đầu tư trước đó. Đây là lúc bạn cần xem lại những quyết định của bản thân và xu hướng của thị trường, nếu thấy có điều gì chưa ổn thì cần phải thay đổi để phát triển.



Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.



Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động. Người độc thân có thể nhân thời điểm cuối tuần để giao lưu, tụ tập với mọi người nhiều hơn. Nếu mở lòng mình, bạn có thể gặp và làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng đấy.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 64, 66

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế đi lên, giỏi giang, tư duy rõ ràng, có thể thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 17h05 phút ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế đi lên, giỏi giang, tư duy rõ ràng, có thể thành công.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay rất tốt, các bạn độc thân có thể hẹn hò với bạn khác giới mà bạn quen biết, bạn sẽ phát hiện ra mình có thể trò chuyện rất ăn ý.

Công việc: Rất năng động trong công việc, thích hợp để nói chuyện làm ăn và hợp tác với người khác, có thể thành công ngay lập tức và được khen thưởng.

Tài lộc: Thu nhập được cải thiện đáng kể, về mặt quản lý tài chính có thể lập kế hoạch, nếu trước đây có cách kiếm tiền hứa hẹn thì có thể thử ngay hôm nay, sẽ nhận được kết quả tốt.

Sức khỏe: Đừng uống nước trà để qua đêm, không tốt cho sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 38, 40

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