Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) 3 con giáp có "Chính Quan hỗ trợ" có ngay mối làm ăn lớn, tiền tài bội thu trăm lần, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 17:37

Vận trình nhiều may mắn trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp cong việc hanh thông, tài lộc cải thiện.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) 3 con giáp có 'Chính Quan hỗ trợ' có ngay mối làm ăn lớn, tiền tài bội thu trăm lần, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá hanh thông. Con giáp này có thời gian đánh giá những việc đã làm và nhìn nhận được những sai phạm của bản thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá hanh thông. Con giáp này có thời gian đánh giá những việc đã làm và nhìn nhận được những sai phạm của bản thân. Thông quá đó, bạn tự rút kinh nghiệm và hoàn thiện mình hơn. Sự chủ động giúp bản mệnh hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Tài vận: Vận trình tài lộc cải thiện. Con giáp này nhận được các khoản thù lao từ công việc tay trái nên có thể chi trả cho những khoản chi tiêu thiết yếu. Thời gian tới, bản mệnh có thể nhận được tin vui về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được ổn định. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì quan điểm trái chiều. Bạn thất vọng khi đối phương không nhìn thấy được nỗ lực của mình để duy trì mối quan hệ được êm đẹp trong thời gian qua.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 23, 39

Tuổi Thân 

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) 3 con giáp có 'Chính Quan hỗ trợ' có ngay mối làm ăn lớn, tiền tài bội thu trăm lần, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022)  Chính Tài hỗ trợ cho những con giáp tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh, nhất là khi bạn biết tập trung vào lĩnh vực mà bạn hiểu rõ nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022)  Chính Tài hỗ trợ cho những con giáp tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh, nhất là khi bạn biết tập trung vào lĩnh vực mà bạn hiểu rõ nhất, khai thác thế mạnh và điểm khác biệt, nổi bật của sản phẩm mình đang có.

Thổ - Kim tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn đang mong ngóng bấy lâu, người độc thân có thể không ngờ rằng cơ hội ngay ở trước mắt mà lâu nay bạn không để ý. Mọi thứ đang dần ổn thỏa đối với các cặp đôi khi cả hai tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn.

Tình hình sức khỏe vẫn cần theo dõi thêm vì thế bạn đừng chủ quan quá nhé. Nếu có bệnh thì cứ kiên nhẫn làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 27, 48

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) 3 con giáp có 'Chính Quan hỗ trợ' có ngay mối làm ăn lớn, tiền tài bội thu trăm lần, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, cảm giác an yên thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h07 phút chiều ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, cảm giác an yên thoải mái.

Tình duyên: Tình cảm đang nóng lên, thích hợp nhất để hẹn hò, hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn với người mình thích, mối quan hệ sẽ tiến xa hơn.

Công việc: Tương đối nhàn nhã, không có khối lượng công việc nặng nề và cũng không có sự việc đột ngột khiến bạn cảm thấy hụt hẫng. 

Tài lộc: Có thể kiếm được chút tài lộc nhỏ, nếu dư giả cũng có thể cân nhắc đầu tư quản lý tài chính hoặc mua bất động sản để duy trì và gia tăng giá trị.

Sức khỏe: Hư hao, chế độ ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 12, 31

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi