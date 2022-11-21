Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022) 3 con giáp gặp nhiều may mắn "Chính Quan độ mênh, công việc khởi sắc" Tiền tài thăng tiến, sự nghiệp phất phới. Tuổi Tuất vận may ập tới, thu lợi về túi.

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022 ) Vận trình công việc của tuổi Dậu không có gì đáng ngại. Con giáp này luôn muốn bản thân là người hoàn thiện về mọi mặt

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022 ) Vận trình công việc của tuổi Dậu không có gì đáng ngại. Con giáp này luôn muốn bản thân là người hoàn thiện về mọi mặt và rất sợ nghe những lời chỉ trích từ người khác. Tuy nhiên, bạn không cần quá gò ép bản thân theo một quy chuẩn nào đó mà chỉ cần cố gắng hết lòng với công việc là đủ.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn không có nhiều cơ hội kiếm tiền mới nhưng vẫn đủ tài chính để chi trả cho những việc cần thiết. Thế nhưng, để cải thiện mức thu nhập, bản mệnh cần chủ động tìm kiếm những khách hàng mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất hòa. Dưới tác động của Ngũ hành tương khắc, hai bạn thiếu sự quan tâm dành cho đối phương. Trong mối quan hệ đôi lúc bạn chỉ cần thiếu quan tâm một chút cũng đủ khiến đối phương phiền lòng. Ngoài ra, cả hai còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm và hiểu lầm.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 48, 78

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên đều tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn, hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người nhé.

Không chỉ công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập của tuổi Tý nhìn chung vẫn rất ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Về mặt tình cảm, con giáp này càng cố gắng để khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy phát triển theo đúng hướng mình muốn bao nhiêu thì càng khiến mọi việc rắc rối bấy nhiêu. Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép, bạn không nên cư xử quá cứng nhắc.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 22, 32

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế tốt, sẽ có bất ngờ về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế tốt, sẽ có bất ngờ về tài lộc.

Tình duyên: Tình cảm tưởng như đã tắt thì sẽ lại bùng lên, hãy cho người ấy thêm một chút thời gian, tình yêu sẽ có cơ hội bắt đầu lại.

Công việc: Không ổn định, khi xử lý vấn đề có trực giác nhạy bén khác người, có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề, thay đổi hướng đi, nhưng rất dễ có tranh chấp với người khác.

Tài lộc: Vận may ập đến, sẽ có của cải bất ngờ, dễ dàng thu về lợi nhuận tốt, kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh.

Sức khỏe: Tạm ổn, nên để ý chỉ số mỡ máu dù con trẻ.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 11, 39

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