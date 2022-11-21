Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất trao hỷ" nhiều tin vui ập đến, tài chính khởi sắc nhuộm sắc đỏ, sự nghiệp thuận lợi muôn đường

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn thuận lợi vượt xa mong đợi. Mọi kế hoạch đề ra đều hoàn thành một cách suôn sẻ. Đây là kết quả của sự hỗ trợ hết lòng đến từ mọi người xung quanh và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính con giáp này.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Cục diện Tam Hợp giúp con giáp này thu được nhiều khoản tiền từ các công việc tay trái. Với thành quả đạt được, bản mệnh không còn phải chịu áp lực về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng cần duy trì thói quen tiêu dùng có kế hoạch để tránh ảnh hưởng đến hậu vận.

Tình cảm: Vận trình tình duyên rực rỡ. Các cặp đôi sẽ có ngày cuối tuần hẹn hò lãng mạn cùng nhau. Hai bạn đã có thời gian dài không thể bên nhau thoải mái như vậy khi vướng bận nhiều công việc. Những bạn còn độc thân cũng sẽ gặp được người ưng ý thông qua sự giới thiệu từ bạn bè.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 36, 50

Tuổi Tị

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022). Tỷ Kiên mang tới cho tuổi Tị sự quyết đoán và dứt khoát, bạn đưa ra quyết định một cách nhanh gọn, giành lấy lợi thế dẫn đầu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022). Tỷ Kiên mang tới cho tuổi Tị sự quyết đoán và dứt khoát, bạn đưa ra quyết định một cách nhanh gọn, giành lấy lợi thế dẫn đầu. Đặc biệt những người nào theo đuổi đường công danh, chức quyền thì càng có lợi thế trong hôm nay. Hãy tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của mình, bạn sẽ làm được nếu bạn đủ quyết tâm.

Thời gian này, Tị cũng may mắn khi luôn được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình giúp đỡ. Ngay cả những đối tác cũ mới vẫn thường xuyên trao đổi và mở đường cho công việc của bạn ngày càng thăng hoa, có hướng đi mới đầy triển vọng. Cũng bởi con giáp này rất biết cách tạo dựng mối quan hệ xã giao với mọi người nên giờ được hưởng lợi là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành xung khắc, bản mệnh có nhiều nỗi buồn về phương diện tình cảm. Mối quan hệ ngày càng có nhiều mâu thuẫn làm bạn chán nản. Nếu cả hai thực sự còn tình cảm hãy ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau, bằng không sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn: 68, 93

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều cơ hội, khả năng phán đoán của bạn được nâng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều cơ hội, khả năng phán đoán của bạn được nâng cao.

Tình duyên: Kém tự tin trước mặt người yêu, luôn phụ thuộc vào đối phươg quá mức, phải biết tự khen mình nhiều hơn mỗi ngày.

Công việc: Bạn sẽ có vận thế tốt hơn trong sự nghiệp, công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội, khả năng phán đoán của bạn được củng cố, điều này đặc biệt tốt cho việc học hành, thi cử, xin việc,… dễ thăng tiến.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay thể hiện qua công việc kinh doanh bên lề, có thông tin về lợi nhuận tăng lên hoặc mở rộng quy mô, doanh nhân có thể tăng cường đầu tư, nhân viên bán hàng có thể tăng đơn hàng bằng cách liên hệ với khách hàng thường xuyên hơn.

Sức khỏe: Bình thường, hạn chế uống nước có chất kích thích như tăng lực.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 33, 40

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