Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp có "Vận thế tăng cao" giàu sang bất ngờ, tiền tài ùn ùn kéo về, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Lục Hợp xuất hiện tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:40

Vận trình may mắn không ai bằng của 3 con giáp này sẽ đón nhận trong chiều ngày (21/11/2022). Lục Hợp xuất hiện tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Vận thế tăng cao' giàu sang bất ngờ, tiền tài ùn ùn kéo về, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Lục Hợp xuất hiện tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) của tuổi Tý dự báo khá suôn sẻ. Con giáp này được Chính Quan nâng đỡ nên mọi kế hoạch đều diễn ra đúng dự định

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) của tuổi Tý dự báo khá suôn sẻ. Con giáp này được Chính Quan nâng đỡ nên mọi kế hoạch đều diễn ra đúng dự định. Bạn được đồng nghiệp, cấp trên yêu quý và thời gian tới sẽ có tin vui về thăng tiến.

Tài vận: Vận trình tài lộc khá tốt. Con giáp này có nhiều nguồn thu mới từ những công việc bên ngoài của mình. Bản mệnh được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ vào sự chân thành và luôn giữ chữ tín. Thông qua lời giới thiệu của những người từng hợp tác, bạn có thêm nhiều dự án giá trị cao.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có có biến động. Bạn và đối phương không dành nhiều thời gian cho nhau nên tình cảm dần phai nhạt, Cả hai thiếu sự gắn kết và quan tâm nhau nên khi xảy ra những mâu thuẫn dù rất nhỏ cũng có thể dẫn đến tranh cãi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 28, 49

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Vận thế tăng cao' giàu sang bất ngờ, tiền tài ùn ùn kéo về, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Lục Hợp xuất hiện tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022), Lục Hợp xuất hiện dự báo tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022), Lục Hợp xuất hiện dự báo tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được. Ngoài ra, người tuổi này còn rất linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Cát khí cũng giúp chuyện tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con giáp này tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Đôi khi cần có một chút “máu liều” sẽ đem tới cho bạn những khoản tiền như mong đợi bấy lâu.

 

Vận trình tình cảm trong ngày khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút đặc biệt với người khác phái, nhưng nếu không cân nhắc kỹ thì rất dễ rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”. Con giáp này nên bình tĩnh suy xét, lựa chọn kỹ càng chứ đừng đứng núi này trông núi nọ.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 43, 59

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Vận thế tăng cao' giàu sang bất ngờ, tiền tài ùn ùn kéo về, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Lục Hợp xuất hiện tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h05 phút chiều ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi. 

Tình duyên: Vận trình tình cảm không tệ, những ai đã có bạn đời thì hôm nay quan hệ vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Công việc: Có nhiều lựa chọn công việc, có thể so sánh, đừng vội vàng đưa ra quyết định, trước tiên hãy tìm công việc phù hợp với mình nhất.

Tài lộc: Sẽ có lợi cho việc ký kết các văn bản hợp đồng, xin việc, đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời, tiền lương sẽ tăng nhẹ, nhân viên bán hàng sẽ nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, doanh nhân sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý tập thể dục đều hơn là được. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022) 3 con giáp có "Vượng Phát hơn người". Giàu sang điểm danh, sự nghiệp tăng tốc, khí thế ngất trời. Tuổi Tuất Thực Thần nâng được đỡ

Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022) 3 con giáp có "Vượng Phát hơn người". Giàu sang điểm danh, sự nghiệp tăng tốc, khí thế ngất trời. Tuổi Tuất Thực Thần nâng được đỡ

Vận Trình trong ngày (22/11/2022) quý nhân che chở, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. Tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ, giàu sang trong nay mai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên