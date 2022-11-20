Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022) 3 con giáp có "Vượng Phát hơn người". Giàu sang điểm danh, sự nghiệp tăng tốc, khí thế ngất trời. Tuổi Tuất Thực Thần nâng được đỡ

Vận Trình trong ngày (22/11/2022) quý nhân che chở, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. Tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ, giàu sang trong nay mai.
- Tử vi dự báo vào đúng 10h10 phút sáng ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài báo hỷ". Làm ăn khấm khá, thuận lợi, 99% mua gì trúng đó, tiền cao ngất trời.
- Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) đúng 15h05 phút chiều 3 con giáp "Đỏ vận đổi đời" tiền bạc ùa về, vận may chiếu sáng. Tuổi Tuất được Tam Hợp độ mệnh may mắn hơn trời.
Tuổi Mùi
Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022) công việc của tuổi Mùi Vận có chút thử thách. Thế nhưng, bản mệnh có nền tảng vững chắc và nhiều năm kinh nghiệm nên sẽ nhanh chóng vượt qua với thành tích cao. Ngoài ra, bạn cũng cần hiểu rằng, những khó khăn mà người khác mang đến đôi lúc không phải vì đối phương không hài lòng về bạn mà họ đang trao cho bạn cơ hội để chứng minh năng lực thật sự.
Tài vận: Vận trình tài lộc thịnh vượng. Con giáp này nhận được những phần thưởng từ nhiều dự án trước đó, họ đánh giá cao sự chuyên nghiệp, năng lực của bạn và muốn được cộng tác lâu dài cùng nhau.
Tình cảm: Vận trình tình duyên không hòa thuận. Cả hai đều đặt cái tôi cao nên khi xảy ra vấn đề không ai chịu nhường ai. Bạn không nên duy trì trạng thái này vì sẽ khiến cả thêm mệt mỏi.
Giờ tốt trong ngày: 6h - 11h
Con số may mắn: 3, 5
Tuổi Tuất
Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022). Phương diện tài lộc của tuổi Tuất khá hanh thông trong ngày Thực Thần nâng đỡ. Làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều điều suôn sẻ bất ngờ. Nếu bạn có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì nên tận dụng lúc cát khí tăng cao để dễ thành công hơn.
Dù có cơ hội phát tài nhưng bạn vẫn nên thận trọng trong chuyện chi tiêu sao cho hợp lý. Bằng không bao công sức vất vả gây dựng từ trước đó sẽ đổ sông đổ bể khi tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Bạn cũng nên học cách nhìn người tinh tường nếu có việc cần hợp tác kẻo giao trứng cho ác, hãy luôn có sự đề phòng cần thiết.
Vận trình tình cảm không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ diễn ra đều đều. Các cặp đôi không có nhiều điểm mới, đôi khi con giáp này cảm thấy khá nhàm chán vì mối quan hệ của mình cứ mãi như vậy. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội để cải thiện tình hình hiện tại khi nhân duyên chưa đủ để mang may mắn tới cho bạn.
Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h
Con số may mắn: 4, 69
Tuổi Hợi
Tử vi dự đoán vào ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt lên, quý nhân nâng đỡ, tiền kiếm mỏi tay.
Tình duyên: Đào hoa nở rộ, người độc thân nhanh chóng bùng cháy ngọn lửa tình yêu, người đã kết hôn cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự quan tâm của đối phương, tình cảm thêm ngọt ngào.
Công việc: Bạn phải hiểu rõ trách nhiệm công việc của mình và đừng quan tâm đến mọi thứ, nếu không cuối cùng, bạn có thể không làm được những việc mà bạn thực sự phải làm, phải chịu trách nhiệm..
Tài lộc: Quý nhân giúp đỡ, tài lộc rất vượng, làm việc thực tế và kiếm được nhiều tiền.
Sức khỏe: Khá tốt, nên uống đủ nước mỗi ngày.
Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h
Con số may mắn: 47, 59
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