Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp "Lộc lá vào nhà" thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được.

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:22

Vận trình xuôi chèo mát mái của 3 con giáp này trong ngày (21/11/2022). Tiền tài dư dả, gia đạo ôn hoà, tình cảm thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp 'Lộc lá vào nhà' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 1

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ  khá tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ  khá tốt đẹp. Thời gian qua con giáp này đã đối diện với nhiều thách thức khiến bạn muốn buông xuôi. Tuy nhiên, bạn chọn cách kiên định đến cùng với đam mê, dự định của mình và đã đến lúc nhận được đền đáp xứng đáng.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có gì đáng ngại. Con giáp này có nhiều lời mời cộng tác mới với khoản lợi nhuận bất ngờ. Bản mệnh nên cân nhắc về việc đầu tư vào những dự án kinh doanh, động sản, bất động sản để gia tăng mức lợi nhuận có thể thu được. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên muộn phiền. Bạn và đối phương xảy ra nhiều hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, êm đẹp, hãy chia sẻ cảm xúc thật trong lòng cho đối phương hiểu và điều chỉnh cách ứng xử cho phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 11, 30

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp 'Lộc lá vào nhà' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 2

Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn. Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân

Ảnh minh họa: Internet

 

Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn. Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Hôm nay là ngày bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

 

Cũng nhờ Tam Hợp nên tiền bạc có phần dư dôi hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

 

Vận tình duyên cũng rất rực rỡ. Những người độc thân có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể sẽ gặp được một nửa vào một thời điểm không ngờ nhất. Trong khi đó, các cặp đôi cũng biết cách nuôi dưỡng tình yêu, vun vén mối quan hệ và không để bất cứ điều gì phá hoại hạnh phúc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 21, 30

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) 3 con giáp 'Lộc lá vào nhà' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 3

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão khá giỏi giang

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 94% vào đúng 13h03 phút chiều ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão khá giỏi giang, không dễ bị người khác dắt mũi, tuy nhiên có nhiều băn khoăn khó giải tỏa.

Tình duyên: Đường tình duyên có phần sa sút, nếu đã có người yêu thì đừng nên đi sớm về khuya, đừng vì ham vui mà bỏ bê người yêu, cũng đừng quá ồn ào kẻo bị ghẻ lạnh.

Công việc: Hôm nay tâm trạng thay đổi rất lớn, dễ vì một chuyện nhỏ mà nổi nóng, trong lòng có nỗi phiền muộn không nói nên lời, nếu có điều gì băn khoăn thì hãy nói chuyện với gia đình và bạn bè của bạn.

Tài lộc: Khá tốt, đặc biệt là những người làm nghề buôn bán, kinh doanh, khiến người xung quanh phải ghen tị.

Sức khỏe: Tâm trạng đi xuống, ăn uống thất thường. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 1, 2

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Vận trình ngày (21/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

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