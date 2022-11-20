Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) 3 con giáp "Phất lên đổi đời" một bước lên mây, tiền tài đề huề gia. Tuổi Thân Bán Hợp che chở rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không đáng ngại.

Tài vận: Vận trình tài lộc suôn sẻ. Con giáp này liên tục nhận được nhiều lời mời cộng tác với cơ hội kiếm tiền cao. Ngoài ra, tính cách chủ động và uy tín trong công việc nên bản mệnh được nhiều đối tác đánh giá cao và muốn hợp tác lâu dài.

Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không đáng ngại. Con giáp này khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt và giải quyết vấn đề nên làm việc gì cũng đều rất chỉn chu. Chỉ cần có sự tập trung và nỗ lực nhiều hơn nữa bản mệnh sẽ nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có hiểu lầm. Hai bạn dành nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp và ít quan tâm nhau. Điều này khiến cho đối phương nghĩ rằng bạn đã có người mới và không muốn tiếp tục mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn: 32, 69

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi.

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Ngũ hành tương sinh nên tình cảm lứa đôi phát triển hài hòa, có thể tính chuyện hôn nhân lâu dài. Người độc thân cũng có hi vọng tìm được người phù hợp, mối quan hệ đôi bên rất khả quan chỉ cần bạn tích cực thể hiện mình, cho bản thân cơ hội mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 39, 40

Tuổi Thìn

Vận tài chính hôm nay rất tốt, có khả năng được tăng lương, công việc kinh doanh bạn điều hành có kết quả tốt, bạn cũng có thể thể hiện tay nghề trong công việc quen thuộc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 12h02 phút ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn khá ổn, tuy nhiên bạn đang bận rộn, không có thời gian để bắt đầu một công việc kinh doanh bên lề.

Tình duyên: Đường tình duyên kém may mắn, người có bạn đời dễ xảy ra cãi vã, nên bớt nói những chuyện vặt vãnh để chung sống hòa bình.

Công việc: Được quý nhân đánh giá cao, tràn đầy năng lượng và có thể hoàn thành công việc sớm hơn và hiệu quả hơn.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay rất tốt, có khả năng được tăng lương, công việc kinh doanh bạn điều hành có kết quả tốt, bạn cũng có thể thể hiện tay nghề trong công việc quen thuộc.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý nghỉ ngơi là được.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 37, 49

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