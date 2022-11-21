Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Tương Hình giáng hoạ" khó khăn chồng chất . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt.

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 08:35

Vận trình kém may mắn trong ngày (22/11/2022) của 3 con giáp này số đen tận mạng, nên đề phòng kẻ gian. Tài chính sa sút, khó khăn ngập đầu.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tương Hình giáng hoạ' khó khăn chồng chất . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 1

        Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ nhiều vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ nhiều vấn đề. Dù đã rất cố gắng chuẩn bị cẩn trọng mọi kế hoạch nhưng khi triển khai vẫn có trục trặc khiến bạn không kịp trở tay. Điều này làm cho bản mệnh bị đồng nghiệp chỉ trích và buông lời xúc phạm đến năng lực của bạn.

Tài vận: Vận trình tài lộc sa sút. Kiếp Tài xuất hiện khiến cho mọi kế hoạch không thể diễn ra như kỳ vọng. Con giáp này chưa thể nhận được khoản thù lao xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều tranh cãi. Hai bạn không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề do khác nhau ở quan điểm sống và cách nhìn nhận sự việc. Bạn và đối phương đều đặt cái tôi của mình lên cao nên không ai chịu nhường nhịn ai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 12, 29

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tương Hình giáng hoạ' khó khăn chồng chất . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022). Tuổi Mão chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Hình nên gặp không ít khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022). Tuổi Mão chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Hình nên gặp không ít khó khăn. Điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác. Vốn không phải là người nóng tính nhưng hôm nay bạn trở nên rất thiếu kiên nhẫn, chỉ một chút khúc mắc cũng có thể khiến bạn bùng nổ lập tức.

Ngoài ra, bạn cũng nên học cách đón nhận những lời góp ý bằng thái độ tích cực hơn. Con giáp này đôi khi quá bảo thủ, luôn muốn bảo vệ quan điểm của mình nên dễ gây ra hiểu lầm khiến sự việc có chiều hướng căng thẳng. Nếu bạn cứ muốn làm theo ý mình mà không kiềm chế được hành vi thì không chừng còn gặp phải rắc rối lớn hơn.

 

Bù lại, nhờ Thủy sinh Mộc nên đường tình duyên của những chú Mèo vô cùng hanh thông, thuận lợi khiến bao người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Người đã có đôi có cặp không ngại thể hiện sự yêu thương và chăm sóc cho đối phương. Con giáp này và người ấy nếu cảm thấy tình cảm đủ chín có thể cùng nhau bàn tính đến chuyện trăm năm.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 16, 32

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tương Hình giáng hoạ' khó khăn chồng chất . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dễ trở nên bị động do sai lầm của bản thân, đừng quyết định việc gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dễ trở nên bị động do sai lầm của bản thân, đừng quyết định việc gì.

Tình duyên: Người độc thân nhìn chung là đào hoa nhưng ở nhà không có cơ hội gặp được người khác phái, người có bạn đời có thể gặp chút trục trặc nhỏ, cần nhẫn nại giao tiếp.

Công việc: Khá mệt, một số sẽ cảm thấy bối rối, sau đó bắt đầu lo lắng, dễ trở nên bị động do sai lầm của bản thân, không thích hợp để giải quyết các vấn đề về tiền bạc.

Tài lộc:  Hôm nay tài lộc không được tốt lắm, đừng mang theo quá nhiều tiền kẻo bị rơi mất.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 26, 58

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất trao hỷ" nhiều tin vui ập đến, tài chính khởi sắc nhuộm sắc đỏ, sự nghiệp thuận lợi muôn đường

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất trao hỷ" nhiều tin vui ập đến, tài chính khởi sắc nhuộm sắc đỏ, sự nghiệp thuận lợi muôn đường

Vận trình ấm no trong tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp không lo không nghĩ, tiền tài tự động thêm vào túi. Lục Hợp nâng đỡ vận trình khởi khắc làm gì cũng thuận lợi.

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