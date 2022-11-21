Tử vi dự đoán vào 9h09 phút sáng ngày (23/11/2022) 3 con giáp nhận tin hỷ "Tam Hợp xuất hiện tài chính bội thu" Sự nghiệp phát triển thuận lợi, giàu sang ngất trời.

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 10:10

Vận trình tài lộc khởi sắc với 3 con giáp này phát đạt lên chức, tăng lương may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán vào 9h09 phút sáng ngày (23/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu khá tốt. Con giáp này nhận được cơ hội chứng minh năng lực của bản thân. Thời gian đầu có thể gặp chút khó khăn nhưng chỉ cần bạn nỗ lực sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc rộng mở. Con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền, chỉ cần bạn biết nắm bắt sẽ đạt được mức thu nhập như kỳ vọng. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi ký kết hợp đồng vì rất dễ xảy ra sai sót ngoài ý muốn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không có gì đáng ngại. Bạn và đối phương dành ngày cuối tuần bên nhau và chia sẻ về những gì đã trải qua trong tuần. Một số cặp đôi đang xảy ra hiểu lầm và chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, nếu bạn chủ động muốn giảng hòa và giải thích vấn đề cho nhau sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn: 21, 46

Tuổi Tị 

Tam Hợp dự báo về mặt tình cảm, ngày mới lại là thời điểm khá “bội thu” với những con giáp tuổi Tị đang độc thân. Có thể bạn liên tục nhận được sự chú ý từ nhiều đối tượng.

Tử vi dự đoán vào 9h09 phút sáng ngày (23/11/2022) con giáp tuổi Tị càng tranh cãi càng thiệt thân trong ngày Kiếp Tài xuất hiện. Có những người có thể biến sự vô lý của mình trở thành có lý. Bạn càng tức giận càng có lợi cho họ trong thời điểm này đấy. 

Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực liên quan tới tiền nong, có thể bạn đã tìm ra giải pháp hợp lý cho kế hoạch trả nợ. Có người tăng thêm nguồn thu và cảm thấy cuộc sống "dễ thở" hơn rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 27, 41

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán vào 9h09 phút sáng ngày (23/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều cơ hội, khả năng phán đoán của bạn được nâng cao.

Tình duyên: Kém tự tin trước mặt người yêu, luôn phụ thuộc vào đối phươg quá mức, phải biết tự khen mình nhiều hơn mỗi ngày.

Công việc: Bạn sẽ có vận thế tốt hơn trong sự nghiệp, công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội, khả năng phán đoán của bạn được củng cố, điều này đặc biệt tốt cho việc học hành, thi cử, xin việc,… dễ thăng tiến.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay thể hiện qua công việc kinh doanh bên lề, có thông tin về lợi nhuận tăng lên hoặc mở rộng quy mô, doanh nhân có thể tăng cường đầu tư, nhân viên bán hàng có thể tăng đơn hàng bằng cách liên hệ với khách hàng thường xuyên hơn.

Sức khỏe: Bình thường, hạn chế uống nước có chất kích thích như tăng lực. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 33, 43

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) 3 có giáp được "Bán Hợp nhập cục, hợp tác tốt đẹp" sự nghiệp hanh thông, đầu tư thu lợi gấp 10. 98% khả năng mua gì trúng đó.

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) 3 có giáp được "Bán Hợp nhập cục, hợp tác tốt đẹp" sự nghiệp hanh thông, đầu tư thu lợi gấp 10. 98% khả năng mua gì trúng đó.

Vận trình ấm no trong ngày mai (21/11/2022) 3 con giáp không lo không nghĩ, tiền tài tự động thêm vào túi. Được nhiều sự tin cậy từ cấp trên khả năng thăng chức tăng lương rất cao.

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