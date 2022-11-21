Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) 3 có giáp được "Bán Hợp nhập cục, hợp tác tốt đẹp" sự nghiệp hanh thông, đầu tư thu lợi gấp 10. 98% khả năng mua gì trúng đó.

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) tuổi Tuất sự nghiệp có thành tựu mới. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt nên được lòng nhiều người và sự tín nhiệm của cấp trên

Tài vận: Vận trình tài lộc không thay đổi. Bản mệnh vẫn duy trì các khoản thu nhập ổn định và đảm bảo các nhu cầu chi tiêu thiết yếu. Tuy nhiên, nếu để thật sự dư dả thì chỉ với khoản thu hiện tại thì không thể. Con giáp này nên tìm kiếm những cơ hội việc làm mới để cải thiện tài chính cá nhân.

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) tuổi Tuất sự nghiệp có thành tựu mới. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt nên được lòng nhiều người và sự tín nhiệm của cấp trên. Với tài năng ứng xử khéo léo đã không ít lần bạn mang về nhiều hợp đồng béo bở cho doanh nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên khá tốt. Đối phương dành cho bạn sự quan tâm và yêu thương sâu sắc. Tuy nhiên, họ là người không dễ dàng nói ra những suy nghĩ bên trong mình, việc họ yêu bạn như thế nào chỉ có thể cảm nhận thông qua hành động.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 35, 45

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi.

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Ngũ hành tương sinh nên tình cảm lứa đôi phát triển hài hòa, có thể tính chuyện hôn nhân lâu dài. Người độc thân cũng có hi vọng tìm được người phù hợp, mối quan hệ đôi bên rất khả quan chỉ cần bạn tích cực thể hiện mình, cho bản thân cơ hội mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 32, 49

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 12h34 phút trưa ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm không tệ, những ai đã có bạn đời thì hôm nay quan hệ vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Công việc: Có nhiều lựa chọn công việc, có thể so sánh, đừng vội vàng đưa ra quyết định, trước tiên hãy tìm công việc phù hợp với mình nhất.

Tài lộc: Sẽ có lợi cho việc ký kết các văn bản hợp đồng, xin việc, đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời, tiền lương sẽ tăng nhẹ, nhân viên bán hàng sẽ nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, doanh nhân sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý tập thể dục đều hơn là được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 16, 29

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