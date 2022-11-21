Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) 3 con giáp "Tương Xung tác động, vướng nhiều thị phi" . Tiền tài lao dốc, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Mùi có nhiều khúc mắc dễ mất lòng tin của cấp trên.

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 08:50

Vận trình ngày (22/11/2022) của 3 con giáp này vô cùng đen đủi. Dễ mất lòng nhiều người kéo theo hao tài, tốn của.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) 3 con giáp 'Tương Xung tác động, vướng nhiều thị phi' . Tiền tài lao dốc, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Mùi có nhiều khúc mắc dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022). Vận trình công việc của tuổi Mùi gặp khúc mắc khó giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022). Vận trình công việc của tuổi Mùi gặp khúc mắc khó giải quyết. Bản mệnh và đồng nghiệp không thể đi đến thống nhất do cả hai đều muốn chứng minh năng lực của bản thân và không ai chịu nhường bước.

Tài vận: Vận trình tài lộc ảm đạm. Con giáp này không có nguồn thu mới nhưng có nhiều khoản tiền cần chi. Kinh tế dần eo hẹp khiến bản mệnh khá căng thẳng. Tuy nhiên, bạn nên lấy lại tinh thần và chủ động tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất ổn. Bản mệnh là người khá bướng bỉnh nên không chịu nghe lời khuyên của đối phương. Điều này khiến cho nửa kia ngày càng cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục mối quan hệ. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 20, 50

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) 3 con giáp 'Tương Xung tác động, vướng nhiều thị phi' . Tiền tài lao dốc, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Mùi có nhiều khúc mắc dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022). Ngày Tý Ngọ Tương Xung, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022). Ngày Tý Ngọ Tương Xung, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng vì những thành tựu mà bạn gây dựng trước đó có thể bị tổn hao nghiêm trọng. Nguyên nhân là do bản mệnh vướng phải thị phi do miệng lưỡi thế gian gây ra, khiến bản thân đánh mất uy tín, đường tiến thân cũng gặp nhiều bất lợi.

 

Ngày này Ngọ còn đối mặt với hung tinh Kiếp Tài khiến vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Con giáp này mang tâm lý chủ quan nên dễ dàng tin tưởng vào người khác nên tiền bạc trao tay khi chưa suy xét kỹ càng, một đi không trở lại. Nếu bạn thận trọng hơn, kiểm tra thông tin kỹ càng, chuyện này đã không xảy ra. Hãy coi đây như một bài học đắt giá cho bản thân.

 

Hôm nay, Thủy khắc Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi này cũng không được như ý. Vì những chuyện không đáng mà hai người làm tổn thương nhau, cuối cùng tự khiến cho tình yêu mang vết nứt. Người độc thân đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp, mọi chuyện không chỉ có màu hồng như bạn mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 16, 30

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) 3 con giáp 'Tương Xung tác động, vướng nhiều thị phi' . Tiền tài lao dốc, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Mùi có nhiều khúc mắc dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, dễ bị cướp mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h08 phút sáng ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, dễ bị cướp mất cơ hội.

Tình duyên: Hôm nay có thể quen được người khác giới nhưng tâm trạng không tốt, không thu hút được sự chú ý của người khác giới cho lắm, khó tạo đột phá trong quan hệ tình cảm.

Công việc: Vận trình không tốt trong sự nghiệp, dễ gây rắc rối cho bản thân vì tính tự cao tự đại, khuyên bạn không nên quá tự mãn.

Tài lộc: Hôm nay cơ hội làm giàu không nhiều, dễ bị cướp mất cơ hội, tăng thêm chi phí, không nên tranh giành.

Sức khỏe: Suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng đi xuống. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 26, 58

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất trao hỷ" nhiều tin vui ập đến, tài chính khởi sắc nhuộm sắc đỏ, sự nghiệp thuận lợi muôn đường

Tử vi dự báo vào 19h09 phút tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất trao hỷ" nhiều tin vui ập đến, tài chính khởi sắc nhuộm sắc đỏ, sự nghiệp thuận lợi muôn đường

Vận trình ấm no trong tối ngày (21/11/2022) 3 con giáp không lo không nghĩ, tiền tài tự động thêm vào túi. Lục Hợp nâng đỡ vận trình khởi khắc làm gì cũng thuận lợi.

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