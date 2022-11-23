Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022) 3 con giáp "Nhận lộc trời ban" sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Cục diện Tam Hợp tuổi Tý ước gì có đó.

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc thuận lợi. Con giáp này gặp cục diện Tam Hợp nên những hoạch định đều diễn ra như kỳ vọng.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối tươi sáng. Con giáp này có nhiều mối quan hệ làm ăn mang đến cơ hội kiếm tiền cao. Bản mệnh chỉ cần mở lời sẽ có nhiều khách hàng chủ động tìm đến vì họ đều tin tưởng vào năng lực của bạn. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui về tài chính.

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc thuận lợi. Con giáp này gặp cục diện Tam Hợp nên những hoạch định đều diễn ra như kỳ vọng. Ngoài ra, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ nên dù gặp khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Ngũ hành xung khắc khiến đôi bên có những lời nói làm đối phương bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu đôi bên nói lên những cảm xúc thật trong lòng mình sẽ khiến người ấy thay đổi và mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu các mối quan hệ sẽ được chuyển đổi thành tiền lãi đầu tư, thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu các mối quan hệ sẽ được chuyển đổi thành tiền lãi đầu tư, thịnh vượng.

Tình duyên: Người độc thân khó có cơ hội gặp gỡ người khác giới, muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì phải chờ thời cơ;

Công việc: Vận trình sự nghiệp rất tốt, nếu có thể nhìn nhận tình hình hiện tại và tìm ra phương hướng phát triển trong tương lai thì dự kiến ​​sẽ nhận được tin vui, thăng tiến trong công việc.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay không tệ, hanh thông, cơ hội dễ dàng nhìn thấy, thích hợp mở rộng quan hệ, khai thông thị trường.

Sức khỏe: Bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022). Người tuổi Dần sẽ phải đấu tranh và cố gắng khá nhiều trong tuần này bởi thành công đến với bạn một cách dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 11h11 phút trưa ngày (24/11/2022). Người tuổi Dần sẽ phải đấu tranh và cố gắng khá nhiều trong tuần này bởi thành công đến với bạn một cách dễ dàng.



Tình hình tài lộc có điểm sáng vào giữa tuần, khi những khoản đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, khi cầm tiền trong tay, bạn cần chú ý giữ gìn thật cẩn thận, không để bị lừa lọc hoặc phải dùng để giải quyết những tranh chấp, kiện tụng chốn quan trường.



Phương diện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nếu còn độc thân, bạn tỏ ra khá bị động trong các mối quan hệ, thích ai cũng không dám tiếp cận. Nếu không có hành động dứt khoát hơn, mối quan hệ đôi bên sẽ mãi giậm chân tại chỗ.