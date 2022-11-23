Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút sáng ngày (25/11/2022) 3 con giáp "Tài lộc thịnh vượng" thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Lục Hợp mở lối cho người tuổi Tuất thuận lợi đạt địa vị cao nhất.

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Hợi có biến chuyển.

Tài vận: Vận trình tài lộc thịnh vượng. Bản mệnh thu được khoản tiền không nhỏ từ công việc chính thức và tay trái của mình. Ngoài ra, bạn còn khá “mát tay” trong việc đầu tư nên các dự án đã tham gia đều thu lại lợi nhuận nhanh chóng.

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Hợi có biến chuyển. Con giáp này nhận được nhiều lời mời cộng tác nên có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Bạn khiến người khác khâm phục khi nhìn vào cách bạn đối diện và giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh trong quá trình làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhuận sắc. Những bạn độc thân gặp vận đào hoa nên đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn tận hưởng thời gian độc thân và tập trung cho những mục tiêu cá nhân nên không muốn bắt đầu mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 19h

Con số may mắn: 67, 83

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) được Lục Hợp hậu thuẫn, tuổi Tuất có khá nhiều tin đáng để vui mừng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) được Lục Hợp hậu thuẫn, tuổi Tuất có khá nhiều tin đáng để vui mừng. Hôm nay bạn có được hỗ trợ từ mọi người và cũng tạo ra được sự tôn trọng, nể phục trong tập thể bằng những biểu hiện xuất sắc của mình. Chính vì vậy công việc trở nên rất thuận lợi.

Nhìn chung mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp, nhân đà này bạn cũng thêm tự tin để tiếp tục chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành sẽ rất may mắn.

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Vận đào hoa rực rỡ với người độc thân, bạn có thể may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp, cũng có người sẽ nhận được tín hiệu muốn quay lại từ người cũ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 98, 90

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu tràn đầy tự tin, chú ý suy nghĩ và phán đoán, hành động thận trọng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 96% vào đúng 9h33 phút ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu tràn đầy tự tin, chú ý suy nghĩ và phán đoán, hành động thận trọng.

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình cảm không tốt, không dám thổ lộ, giấu kín tình cảm thì mãi mãi chỉ là yêu thầm, không có kết quả.

Công việc: Thực tế, tràn đầy tự tin, may mắn, thích hợp để thể hiện tài năng độc đáo, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả và chất lượng cao mà còn đề xuất những ý tưởng mới lạ, mang lại động lực và kết quả cao cho đội.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay rất tốt, có cơ hội kiếm tiền nhưng cạnh tranh tương đối cao, chú ý suy nghĩ và phán đoán, hành động thận trọng, có thể chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Sức khỏe: Nên tránh xa khói thuốc, đừng hút thuốc lá thụ động.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 23, 30

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