Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022) 3 con giáp có "Khí Tài tăng cao" giàu sang bất ngờ, tiền tài ùn ùn kéo về, sự nghiệp phát triển vượt xa mong đợi.

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022). Người tuổi Ngọ cũng gặp được khá nhiều may mắn trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian bắt đầu tuần mới.

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022). Người tuổi Ngọ cũng gặp được khá nhiều may mắn trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian bắt đầu tuần mới. Bạn mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp. Sự nghiệp của bạn có thể sang trang mới.



Tài lộc sẽ đến vào khoảng thời gian gần cuối tuần. Đây là dấu hiệu cho thấy công lao của bạn được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, có người còn may mắn phát tài bất ngờ. Khi cầm tiền trong tay, bạn thường có xu hướng tiêu pha cho bất cứ món đồ nào mình thích.



Xem tử vi 12 con giáp, tuy nhiên Đại Hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.



Quan hệ vợ chồng khá ngọt ngào, đầm ấm. Bạn đang ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nửa kia của mình. Nếu gặp chuyện gì khó xử, bạn cũng thường tâm sự với người ấy để được gỡ rối kịp thời.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 17h

Con số may mắn: 8, 20

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022) vận trình công việc của tuổi Hợi khởi sắc. Bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn và đây là lúc bạn nhận được thành tựu như kỳ vọng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022) vận trình công việc của tuổi Hợi khởi sắc. Bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn và đây là lúc bạn nhận được thành tựu như kỳ vọng. Ngoài ra, bạn còn được nhiều người biết đến và kiếm được không ích hợp đồng giá trị cao.

Tài vận: Vận trình tài lộc thăng hoa. Con giáp này liên tục nhận được tin vui về tài chính. Bạn có nhiều khoản tiền tự động về túi nên có thể tiêu xài thoải mái hơn so với trước đây. Tuy nhiên, không nên vì kiếm được nhiều tiền mà bạn cho phép mình tiêu xài phung phí.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian để vun đắp cho mối quan hệ nên luôn giữ được hòa khí. Một vài cặp đôi đã tính đến chuyện cưới hỏi và đều được sự ủng hộ hết lòng từ gia đình hai bên.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 5, 99

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tầm nhìn tốt, nếu có cơ hội, bạn có thể bắt đầu một số công việc kinh doanh phụ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h05 phút chiều ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tầm nhìn tốt, nếu có cơ hội, bạn có thể bắt đầu một số công việc kinh doanh phụ.

Tình duyên: Đối với nam giới còn độc thân, hôm nay là ngày tốt để ra ngoài dùng bữa với người khác phái, có thể sẽ gặp được chân ái, người đã có gia đình thì yêu mến nhau hơn, nhìn chung đường tình duyên hôm nay tốt đẹp.

Công việc: Thực sự không có cách nào để hợp tác kinh doanh với người khác, luôn cảm thấy rằng các đồng nghiệp khác đang cố tình nhắm vào mình.

Tài lộc: Hôm nay vận tài chính rất tốt, khả năng tăng lương cao, công việc kinh doanh do mình điều hành cũng sẽ có kết quả tốt, có thể thể hiện năng lực trong lĩnh vực quen thuộc.

Sức khỏe: Bảo vệ đường hô hấp cho tốt, đừng ăn mặc phong phanh.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 58, 69

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