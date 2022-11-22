Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) 3 con giáp vướng phải "Cục diện Tương Phá Thái Tuế" sự nghiệp, tài chính tụt dốc thê thảm nên xem xét rõ ràng trước khi phát ngôn, tránh tự rước hoạ vào thân

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn không được suôn sẻ. Cục diện Tương Phá Thái Tuế tác động khiến bản mệnh không thể hoàn thành công việc đúng tiến độ

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Bản mệnh có những khoản thu cố định giúp đảm bảo các sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, để có thể chi tiêu thoải mái và có khoản tiết kiệm, bản mệnh cần tìm kiếm thêm nhiều cơ hội công việc bên ngoài.

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn không được suôn sẻ. Cục diện Tương Phá Thái Tuế tác động khiến bản mệnh không thể hoàn thành công việc đúng tiến độ. Bạn nên nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp nếu không muốn bị cấp trên khiển trách.

Tình cảm: Vận trình tình duyên gặp trắc trở. Con giáp này và người yêu không có sự đồng cảm cho nhau trong nhiều vấn đề. Đối phương không nhìn thấy được những vất vả mà bạn đã trải qua nên buông nhiều lời không hay khiến bạn thất vọng. Nếu không cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự, bạn hãy cân nhắc việc kết thúc mối quan hệ sớm.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 22h

Con số may mắn: 26, 80

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp, Sửu Ngọ Tương Hại ảnh hưởng rất nhiều tâm trạng của con giáp tuổi Ngọ khi bạn cảm thấy thiếu đi niềm tin Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp, Sửu Ngọ Tương Hại ảnh hưởng rất nhiều tâm trạng của con giáp tuổi Ngọ khi bạn cảm thấy thiếu đi niềm tin. Nhưng thực ra lúc này là để bạn nhớ rằng không nên quá tin tưởng ai, người ta có thể hay sang hại bạn bất cứ khi nào có thể để bảo vệ lợi ích của họ đấy nhé.

Tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên biết nói không khi cần để tránh rắc rối không đáng có. Không phải cái gì cũng gật đầu đồng ý và cố gắng làm hài lòng bằng mọi cách, bạn cũng cần có cuộc sống riêng cơ mà.



Ngũ hành tương sinh nâng đỡ cho những ai đang kinh doanh online, đơn hàng về ầm ầm. Nhiều người có nguồn thu ổn định sau một thời gian dài làm ăn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 18h

Con số may mắn: 35, 40

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi gặp khó khăn, cãi vã không dứt vì những chuyện vặt vãnh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi gặp khó khăn, cãi vã không dứt vì những chuyện vặt vãnh.

Tình duyên: Đường tình duyên kém may mắn, người đã kết hôn dễ xảy ra nhiều tranh cãi vì bất đồng quan điểm, cần bao dung cho nhau nhiều hơn, người độc thân khó có cơ hội gặp được người ưng ý.

Công việc: Kiêu ngạo lãnh đạm, khó hòa thuận với đồng nghiệp, có thể xảy ra cãi vã không dứt vì những chuyện vặt vãnh.

Tài lộc: Kém, kế hoạch hoặc thỏa thuận đầu tư ban đầu đột ngột thay đổi khiến tiền tài bay mất, hãy dùng thái độ lạc quan để đối phó với tình hình và khám phá những con đường mới.

Sức khỏe: Đừng thức khuya quá nhiều, rất hại cơ thể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 16h

Con số may mắn: 12, 29

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm