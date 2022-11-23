Tử vi dự báo trong 3 ngày tới 3 con giáp được "Tam Hội tương trợ, khẳng định vị thế" công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, lời nói có giá trị, người đời kính trọng.

Tử vi dự báo trong 3 ngày vận trình công việc của tuổi Mùi khá tốt. Con giáp này gặp ngày vượng cát khí nên làm gì cũng thuận lợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu trong ngày mới nên không cần quá lo lắng về tài chính. Sau bao nhiêu nỗ lực, hiện bạn đã có thể thoải mái mua những món đồ mình thích mà không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Tử vi dự báo trong 3 ngày vận trình công việc của tuổi Mùi khá tốt. Con giáp này gặp ngày vượng cát khí nên làm gì cũng thuận lợi. Bạn nên tận dụng sự may mắn đang có vào việc mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư vào nhiều lĩnh vực để phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình duyên thoải mái. Bạn và đối phương đã dần thấu hiểu nhau hơn và cảm thấy tin tưởng để chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống mỗi khi bên nhau. Những bạn còn độc thân không đặt nặng vấn đề phải có người yêu vì muốn dành thời gian để phát triển bản thân hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 18h

Con số may mắn: 68, 79

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong 3 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ gặp vận may, hầu như không cần kỹ xảo cũng có thể kiếm được tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ gặp vận may, hầu như không cần kỹ xảo cũng có thể kiếm được tiền.

Tình duyên: Vận trình tình cảm không tồi, người độc thân vận trình tốt, mạnh dạn thể hiện sức hút của mình trước mặt người khác phái nhé.

Công việc: Vận quý nhân rất mạnh, có người định hướng công việc và sự nghiệp cho bạn, hỗ trợ cho dự án của bạn, cơ hội mới sẽ xuất hiện trong sự nghiệp của bạn. Hãy làm việc chăm chỉ và đặt nền móng vững chắc, bạn sẽ thành công, dự kiến ​​​​sẽ có một vị trí mới.

Tài lộc: Không tệ, gặp quý nhân, nhiều may mắn, dự kiến ​​sẽ được thăng chức tăng lương nhờ sự giúp đỡ của người lớn tuổi.

Sức khỏe: Bình thường, phải vận động nhiều hơn, đừng chỉ lên kế hoạch rồi không làm gì.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 22, 30

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong 3 ngày, Tam Hội cục mang tới cho tuổi Dần khá nhiều cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình. Nhờ vậy, vận trình công việc của bạn diễn ra tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày, Tam Hội cục mang tới cho tuổi Dần khá nhiều cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình. Nhờ vậy, vận trình công việc của bạn diễn ra tốt đẹp. Hôm nay những người theo đuổi chức quyền sẽ được nâng đỡ nên con đường công danh bổng lộc có thể sẽ khởi sắc.

Thứ 3 này, Dần còn có vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ khả năng của bản thân mà bản mệnh có thể dễ dàng cải thiện được nguồn tài chính. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh buôn bán thì đều đón tài lộc về túi, lợi nhuận nhìn chung khá rủng rỉnh.

Mộc khí vượng dự báo thể trạng của những chú Hổ có thể không được sung sức như thường ngày. Khi bạn mệt mỏi hiệu quả công việc sẽ giảm sút, chính vì vậy phải luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, nghỉ ngơi đầy đủ thì làm việc sẽ suôn sẻ Dần nhé.



Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 13, 17

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