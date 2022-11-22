Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022) 3 con giáp "Ra cửa gặp Thần Tài" Tam Hợp nâng đỡ giàu có nhất vùng, sự nghiệp tìm được đối tác lớn, tiền bạc thu gấp đôi.

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dậu bình hòa. Vận trình tài lộc nhiều bước tiến.

Tài vận: Vận trình tài lộc nhiều bước tiến. Bản mệnh nhận được nhiều lời mời cộng tác với cơ hội kiếm tiền lớn. Con giáp này chỉ cần nỗ lực hoàn thành theo những yêu cầu của khách hàng sẽ nhận được thành tựu ngoài mức mong đợi. Tuy kiếm được khoản tiền không nhỏ nhưng bạn nên chi tiêu có kế hoạch để có được khoản dự trù cho những tình huống không hay xảy đến.

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dậu bình hòa. Con giáp này chủ động trước những nhiệm vụ của mình nên dù xảy ra sự cố nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra, bạn còn được đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình hòa. Đôi bên có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau dù có nhiều vấn đề không hay xảy đến. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp nhưng bản mệnh không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Con số may mắn: 60, 70

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022), bản mệnh hứa hẹn sẽ có cơ hội gặp được những người cùng chí hướng trong công việc khi có Tam Hội nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022), bản mệnh hứa hẹn sẽ có cơ hội gặp được những người cùng chí hướng trong công việc khi có Tam Hội nâng đỡ. Chẳng những trở thành những người đồng hành đáng tin cậy, năng lượng tích cực từ họ cũng sẽ truyền cho bạn nhiều cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy bạn phát triển bản thân.



Chính Quan ghé thăm mang lại những chỉ dẫn sáng suốt cho con giáp tuổi Hợi. Những trăn trở về sự nghiệp sẽ chiếm hầu hết suy nghĩ của bạn nhưng đó là điều cần thiết để bạn chuẩn bị những bước chuyển đối quan trọng.



Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn đừng đi quá xa vì vấn đề đang nằm ngay trước mắt và cách giải quyết cũng rất đơn giản. Bạn đang khiến mọi thứ rối tinh lên không cần thiết đấy nhé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 82, 89

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào 10h10 phút sáng ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế tăng lên, có nhiều may mắn, thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm không tệ, những ai đã có bạn đời thì hôm nay quan hệ vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Công việc: Có nhiều lựa chọn công việc, có thể so sánh, đừng vội vàng đưa ra quyết định, trước tiên hãy tìm công việc phù hợp với mình nhất.

Tài lộc: Sẽ có lợi cho việc ký kết các văn bản hợp đồng, xin việc, đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời, tiền lương sẽ tăng nhẹ, nhân viên bán hàng sẽ nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, doanh nhân sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý tập thể dục đều hơn là được.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 56, 79

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