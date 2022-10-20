Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), lộc trời kéo đến, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, làm gì cũng có tiền tiêu, đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:27

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), 3 con giáp này có quý nhân phù trợ, hay nhau nhận lộc, tiền bạc dồi dào, tình duyên viên mãn.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Dần thời gian tới bắt đầu bước vào giai đoạn thăng hoa, vận số của họ ngày càng vượng phát. Con giáp này sẽ cực kỳ dồi dào tiền bạc, có nhiều cơ hội làm ăn và kinh doanh hấp dẫn do các đối tác mời gọi. Tuổi Dần cũng khá vượng vận quý nhân, mọi nỗ lực hết mình của họ trong suốt 8 tháng đầu năm đều đã được cấp trên ghi nhận và khẳng định.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), rất có thể họ sẽ được đề bạt hoặc thuyên chuyển đến những bộ phận phù hợp với sở trường của bản thân hơn nữa. Các con giáp tuổi Dần độc thân sẽ có cơ hội tìm được người tình như ý. Với những ai đã có người thương càng hạnh phúc trong tình yêu với nửa kia đồng điệu cả về thể xác và tâm hồn.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), lộc trời kéo đến, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, làm gì cũng có tiền tiêu, đếm hoài không hết - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Dần có quý nhân phù trợ, hay nhau nhận lộc, tiền bạc dồi dào, tình duyên viên mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ bẩm sinh thông minh, không ngoan và can đảm. Họ có tố chất của một nhà lãnh đạo, biết sử dụng, tận dụng những tài nguyên xung quanh mình. Hơn nữa họ lại có tầm nhìn dài hạn nên là một trong những người giỏi phát triển sự nghiệp.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), Ngọ gặp được khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Con đường hoan lộ hanh thông nên tài lộc cũng có phần rủng rỉnh. Kể từ tuần mới (24/10 – 30/10) trở đi, vận khí của Ngọ được cải thiện hơn nữa. Vậy nên tài vận sẽ vô cùng dồi dào.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), lộc trời kéo đến, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, làm gì cũng có tiền tiêu, đếm hoài không hết - Ảnh 2

Ngọ giống như một ngôi sao may mắn khi mà xung quanh luôn có vô số quý nhân giúp đỡ. Nếu có điều gì đó khiến cho Ngọ khó chịu thì sớm muộn cũng giải thuyết ổn thỏa cả. Vì kiếm được nhiều tiền nên cuộc sống của Ngọ sung túc, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường rất nhanh nhẹn, luôn cố gắng phát triển và quyết tâm cao. Càng khó khăn, gian nan, họ càng vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục tài năng của mình.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Thìn vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. Về công danh, người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ, dễ dàng hoàn thành công việc mà không cần bôn ba nhiều.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), lộc trời kéo đến, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, làm gì cũng có tiền tiêu, đếm hoài không hết - Ảnh 3

Người khác nghỉ ngơi thì tuổi Thìn lại làm việc, người ta tiêu tiền thì lại là ngày con giáp này lại kiếm tiền. Đây là thời điểm phát tài phát lộc của tuổi Thìn. Con giáp này hãy cố gắng để phát huy toàn lực, đừng để cơ hội tiền bạc bay mất qua tay. Tất nhiên là sẽ có khó khăn vất vả, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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