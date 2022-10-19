Người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ. Cũng có những lúc họ phải chịu sóng gió bủa vây. Lý do là bởi Dần chịu ảnh hưởng đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vương. Chính vì vậy, nếu con giáp này lơ là chủ quan thì có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, nếu Dần nỗ lực thì sẽ đạt được nhiều thành tưu.

Tử vi dự báo 10 ngày cuối tháng 10/2022 , vận khí của Dần sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi hơn. Trải qua khó khăn, Dần cũng tích lũy được nhiều trải nghiệm nhờ vậy mà có cơ hội thoát nghèo. Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần cho thấy những nỗ lực con giáp này bỏ ra thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng. Chẳng hạn như được tăng lương, kinh doanh có lợi nhuận.

10 ngày cuối tháng 10/2022, Dần cần chú ý vì Tương hại gây ra hung vận không nhỏ. Con giáp này nên hạn chế sự nóng nảy của mình để không làm bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Dậu

Năm 2022 dự báo là năm khá thành công của tuổi Dậu. Từ tài chính đến cuộc sống đều được cải thiện rõ rệt so với năm ngoái. Theo tử vi học, tuổi Dậu sẽ có đón nhiều tin vui trong việc làm ăn lẫn đời tư vào 10 ngày cuối tháng 10/2022 tới đây. Và thời gian này chính là lúc tuổi Dậu gây dựng bước đệm thăng tiến vững mạnh.

Tử vi dự báo 10 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Dậu trúng số độc đắc, thoát nghèo thành công, may mắn lên hương, ung dung hốt bạc (Ảnh minh họa: Internet)

Cùng với năng lực có thừa và quý nhân giúp đỡ, dự báo tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm bội tiền vào cuối năm nay. Trong tương lai, tuổi Dậu sẽ thoát nghèo cho dù hiện tại có khó khăn bao nhiêu đều có thể giải quyết ổn thỏa. Cuộc sống sẽ thăng hoa, phong phú nên chẳng mấy chốc Dậu sẽ vượt xa những người xung quanh về tiền tài vào 10 ngày cuối tháng 10/2022.

Tuổi Sửu

Thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Sửu gặp nhiều trắc trở, tuy nhiên trong thời gian tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, hoặc đầu tư, tử vi dự báo 10 ngày cuối tháng 10/2022 sẽ là thời cơ tốt giúp bản mệnh đổi đời.

Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Sửu không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Sửu không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

Tử vi dự báo 10 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Sửu đổi đời sau 1 đêm, gặp khó khăn cách mấy cũng sẽ có ngày thành công mỹ mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

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