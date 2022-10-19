Tuổi Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và biết cách quản lý tài chính khoa học. Nếu người khác đổ tiền vào việc mua sắm, tiêu xài hoang phí để thể hiện đẳng cấp của mình thì con giáp này không như thế. Họ chi tiêu khôn ngoan, biết tích cóp và đầu tư đúng cách nên tiền đẻ ra tiền, càng về hậu vận càng thành công trong sự nghiệp.

Năm 2022 mang đến cho Tý rất nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là tháng 10, tháng 11. Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11), Tý làm gì cũng thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Vận may sẽ đeo bám Tý không buông, khiến cả năm của họ đều rực rỡ, tươi sáng muôn phần.

Tử vi cho biết, trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11), sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất.

Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không giỏi vòng vo, họ cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của bản thân, mọi thứ chỉ thông qua hành động. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Tử vi dự báo, với những người tuổi Tuất, thời gian trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11) sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Giai đoạn này, vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc.

Trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11) tuổi Tuất phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp họ thành công, hãy tranh thủ phát huy mọi thứ để có được mọi thứ như ý.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.