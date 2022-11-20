Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 3 con giáp có "Khí tài lao đao" tiền bạc thất thoát. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu. Tuổi Mùi coi chừng gặp kẻ gian hãm hại

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:00

Vận trình kém may mắn trong ngày (20/11/2022) của 3 con giáp này số đen tận mạng, nên đề phòng kẻ gian. Tài chính hư hao.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 3 con giáp có 'Khí tài lao đao' tiền bạc thất thoát. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu. Tuổi Mùi coi chừng gặp kẻ gian hãm hại - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn đi xuống. Con giáp này gặp phải rắc rối trong quá trình triển khai các dự án nên không nhận được kết quả như kỳ vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn đi xuống. Con giáp này gặp phải rắc rối trong quá trình triển khai các dự án nên không nhận được kết quả như kỳ vọng. Bản mệnh nên nhờ đến sự hỗ trợ của những người đồng nghiệp thân thiết và chia nhỏ tường vấn đề để giải quyết.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới mang về nguồn thu lớn. Tuy nhiên, bạn đang chi tiêu không hợp lý khiến tài chính luôn trong tình trạng thiếu hụt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hạnh phúc. Nhờ vào Ngũ hành tương sinh nên đôi lứa yêu thương và quan tâm nhau ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió đã giúp cả hai nhận ra rằng đối phương là nửa phù hợp dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 5, 68

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 3 con giáp có 'Khí tài lao đao' tiền bạc thất thoát. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu. Tuổi Mùi coi chừng gặp kẻ gian hãm hại - Ảnh 2

Ngày này Ngọ còn đối mặt với hung tinh Kiếp Tài khiến vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Con giáp này mang tâm lý chủ quan nên dễ dàng tin tưởng vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) Tý Ngọ Tương Xung, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng vì những thành tựu mà bạn gây dựng trước đó có thể bị tổn hao nghiêm trọng. Nguyên nhân là do bản mệnh vướng phải thị phi do miệng lưỡi thế gian gây ra, khiến bản thân đánh mất uy tín, đường tiến thân cũng gặp nhiều bất lợi.

 

Ngày này Ngọ còn đối mặt với hung tinh Kiếp Tài khiến vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Con giáp này mang tâm lý chủ quan nên dễ dàng tin tưởng vào người khác nên tiền bạc trao tay khi chưa suy xét kỹ càng, một đi không trở lại. Nếu bạn thận trọng hơn, kiểm tra thông tin kỹ càng, chuyện này đã không xảy ra. Hãy coi đây như một bài học đắt giá cho bản thân.

 

Hôm nay, Thủy khắc Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi này cũng không được như ý. Vì những chuyện không đáng mà hai người làm tổn thương nhau, cuối cùng tự khiến cho tình yêu mang vết nứt. Người độc thân đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp, mọi chuyện không chỉ có màu hồng như bạn mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn: 22, 30

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 3 con giáp có 'Khí tài lao đao' tiền bạc thất thoát. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu. Tuổi Mùi coi chừng gặp kẻ gian hãm hại - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cẩn thận kẻo gặp kẻ tiểu nhân phá rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cẩn thận kẻo gặp kẻ tiểu nhân phá rối.

Tình duyên: Tình cảm khá tốt, người độc thân có cơ hội gặp được người khác giới, nên biết cách trân trọng những người xung quanh, đừng lúc nào cũng tùy tiện chà đạp lên tình cảm của người khác.

Công việc: Vận trình công việc tương đối bình thường, đặc biệt là nhân viên bán hàng và khách hàng sẽ không thể đàm phán suôn sẻ, thậm chí có thể có tiểu nhân rình rập, nên chú ý.

Tài lộc: Thuận lợi, phù hợp để thử sức trong lĩnh vực mới, đừng sa đà vào cờ bạc, đen đỏ là được. 

Sức khỏe: Tâm trạng đi xuống, ăn uống thất thường. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 3, 13

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Vận trình ngày (21/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

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