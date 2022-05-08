Tử vi cuối tuần sau ( 14 - 15/5 ): Giữa tháng có tin vui đến những con giáp này, tài vận hanh thông, lộc lá đầy nhà, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 17:07

Dự đoán tử vi cuối tuần sau, con giáp này chuẩn bị mở cửa đón loạt tin vui, tài vận hanh thông, tình duyên khởi sắc.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão cuối tuần 14/5 - 15/5 sự nghiệp đáng để kỳ vọng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Khi làm việc người tuổi Mão luôn có được trí tuệ và sự thông tuệ cần thiết. Bạn hoạt bát giỏi ngoại giao, quen biết rộng rãi nên vận quý nhân khá vượng. Lòng trắc ẩn luôn giúp bạn gìn giữ quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên.

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết. Tuy nhiên vì Chính Quan khá bảo thủ nên mặt kiếm thêm của người này không được phát triển lắm.

Người tuổi Mão vốn trời sinh lạc quan nên không mấy khi tính toán chi li chuyện tiền nong nên không có suy nghĩ tích kiệm. Một khi dư dả thì tiêu xài thoải mái không điều độ. Bạn sinh thói mua sắm thỏa thích, có điềm hao tổn tiền bạc.

Tử vi cuối tuần sau ( 14 - 15/5 ): Giữa tháng có tin vui đến những con giáp này, tài vận hanh thông, lộc lá đầy nhà, tình duyên thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi tuổi Mão cuối tuần 14/5 - 15/5 sự nghiệp đáng để kỳ vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần tới, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Trong 10 ngày tới, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

 

Người tuổi Tuất là người biết lo lắng cho tương lai nên sẽ luôn cố gắng làm việc để vun đắp cho sự nghiệp và công việc. Nhưng đôi lúc bạn lại hơi bi quan nên làm việc khá thận trọng và không được quyết đoán. Nhờ vậy công việc thường sẽ đạt được thành tích tốt.

Tử vi cuối tuần sau ( 14 - 15/5 ): Giữa tháng có tin vui đến những con giáp này, tài vận hanh thông, lộc lá đầy nhà, tình duyên thăng hoa - Ảnh 2
 2 ngày cuối tuần tới, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

 

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tử vi tuổi Tý tuần 14/5 - 15/5 Chính Tài gặp suy nên không thuận lợi. Người tuổi Tý trở nên thiếu tinh thần cầu tiến, vươn lên. Công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước trốn tránh. Tâm lý yếu đuối không chịu được áp lực nghề nghiệp. Có thể thấy tuần này người tuổi Tý khá kín tiếng trong công việc. Đồng thời suy nghĩ đi làm khá tạm bợ và thờ ơ.

Làm việc với người tuổi Tý thì mọi người khó mà trễ nải hay trốn việc. Vì bạn là người rất năng động luôn tìm ra được bất cứ việc làm nào ở bất cứ thời điểm nào cho mình và cho mọi người. Tinh thần cầu tiến này khiến người tuổi Tý luôn bận bịu và kín lịch làm việc trong tuần.

Tử vi cuối tuần sau ( 14 - 15/5 ): Giữa tháng có tin vui đến những con giáp này, tài vận hanh thông, lộc lá đầy nhà, tình duyên thăng hoa - Ảnh 3
Con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm

Tử vi dự đoán đúng ngày mai 9/5, những con giáp này đánh đâu thắng đó, may mắn gõ cửa còn cầu được ước, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều tiến triển.

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