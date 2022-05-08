Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 16:11

Tử vi dự đoán đúng ngày mai 9/5, những con giáp này đánh đâu thắng đó, may mắn gõ cửa còn cầu được ước, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều tiến triển.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý thứ Hai ngày 9/5/2022 hôm nay, cát tinh đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho tuổi Sửu. Sự cố gắng không ngừng của con giáp này trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn đã được ghi nhận và lãnh đạo sẽ dành tặng bản mệnh một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, tuổi Sửu hãy tự tin hơn và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai, đừng vội hài lòng với những gì mình đang có.

Cùng với đó, để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, Thổ vượng nhắc nhở tuổi Sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết.

Tài vận: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Bản mệnh tìm được cho mình khá nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Phương diện tình cảm chưa thật hoà hợp. Yêu đương thật sự vốn không phải là cả ngày phải quấn quýt không rời. Việc cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết sẽ giúp tình cảm thêm khăng khít và bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Cát tinh đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý thứ Hai ngày 9/5/2022 hôm nay, tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp con giáp này tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp con giáp này dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bản mệnh sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm vợ chồng gắn kết hơn trước sau những hiểu lầm, sóng gió chông chênh.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay đúng giờ Tý thứ Hai ngày 9/5/2022 hôm nay, tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng bắt tay vào ngay mà không hề có ý chần chừ hay thoái thác.

Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, con giáp này cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có, thậm chí khó khắc phục. Nếu có thể, hãy thử hỏi ý kiến của người giàu kinh nghiệm hơn.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới, con giáp này dễ tìm được người phù hợp.

Quý nhân hỗ trợ giúp bản mệnh dần hiểu được nỗi khổ của nửa kia và cảm thông cho họ. Tình yêu có sự bao dung và tôn trọng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
 Tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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