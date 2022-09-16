Tử vi cuối tuần (17 và 18/9): 3 con giáp ra đường chạm mặt hung tinh, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 11:36

Dự đoán có 3 con giáp xui xẻo, dễ vướng vào chuyện rắc rối, gặp nhiều khó khăn vào dịp cuối tuần.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp xui xẻo vào cuối tuần này nên đường sự nghiệp của bản mệnh khá trắc trở. Bạn cần hạn chế tranh cãi, mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng kẻo bị gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Dù là khi có ý kiến bất đồng, bạn cũng cần thận trọng trong việc trình bày quan điểm.

Tử vi cuối tuần (17 và 18/9): 3 con giáp ra đường chạm mặt hung tinh, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng chưa có những dấu hiệu tiến triển quá lạc quan, vì thế mà bạn cần chú ý hơn trong việc tiêu pha và tiết kiệm. Hãy tìm cho mình một động lực để có thể cố gắng làm giàu hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu đáng báo động, trong tuần bị Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở càng về cuối tuần thì càng nặng. Chỉ vì sai sót nhỏ trong lúc nóng vội, bản mệnh đã khiến bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình. Vì thế, việc đầu tư cần tính toán thận trọng, đặc biệt kiểm tra thông tin kỹ lưỡng vì bạn không thể biết được nguy cơ nào đang rình rập phía trước.

Tử vi cuối tuần (17 và 18/9): 3 con giáp ra đường chạm mặt hung tinh, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, tuần này cũng là lúc tuổi Hợi nên nghiêm túc xem xét, đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bản thân thay vì cứ thả trôi mọi thứ như hiện tại.

Tuổi Ngọ

Vào cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

Tử vi cuối tuần (17 và 18/9): 3 con giáp ra đường chạm mặt hung tinh, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này cũng cần đề phòng sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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