Đúng 11h ngày 16/9: 3 con giáp của cải thịnh vượng, đón tài lộc dồi dào, sẽ phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 10:17

Từ vi cho thấy 3 con giáp Ngọ, Thân, Mão sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc vào khung giờ này.

 Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong khung giờ này người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Đúng 11h ngày 16/9: 3 con giáp của cải thịnh vượng, đón tài lộc dồi dào, sẽ phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

Tuổi Thân
Tử vi cho biết những người tuổi Thân sẽ có khung giờ vàng phát tài vào ngày 16/9. Người tuổi Thân càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, trong dịp cuối năm tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng.

Đúng 11h ngày 16/9: 3 con giáp của cải thịnh vượng, đón tài lộc dồi dào, sẽ phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân không chỉ may mắn trong đường công danh tiền bạc mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Mọi việc diễn ra đều thuận theo ý của những người tuổi Thân. Vì vậy, tuổi Thân đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh là những người sống rất biết điều, hay nhường nhịn người khác, bề ngoài thì mềm yếu nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, kiên cường, không dễ đầu hàng số phận. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mão có con đường tài vận khá phức tạp, chia làm nhiều giai đoạn.

Đúng 11h ngày 16/9: 3 con giáp của cải thịnh vượng, đón tài lộc dồi dào, sẽ phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn đầu năm là lúc họ gặp thuận lợi đủ đường, giai đoạn giữa năm gặp nhiều sóng gió, và vận may chỉ thực sự nở rộ vào cuối năm, từ tháng 9 đến cuối năm. Tử vi có nói, bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 10 sẽ là lúc người tuổi Mão tạm biệt hết những xui xẻo trong cuộc sống, đón nhận tài lộc, sự nghiệp của họ không những hanh thông mà còn thu về nhiều thành tựu, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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