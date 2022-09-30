Tử vi cuối tuần (1-2/10): 3 con giáp cực kỳ may mắn, gặp vận phát tài, tiền vàng đầy tay, gánh hết tài lộc về nhà trong 2 ngày cuối tuần

Tử vi cuối tuần (1-2/10) có 3 con giáp cực kỳ may mắn, gặp vận phát tài trong 2 ngày cuối tuần

Tuổi Sửu Tử vi cuối tuần (1-2/10) cho biết cục diện Sửu Dậu Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Sửu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn hẳn so với thời gian trước đó. Những thành quả mà bạn thu nhận được hoàn toàn xứng đáng với bao công sức mà bạn đã bỏ ra. May mắn còn tìm đến với con giáp này khi Thiên Tài xuất hiện. Cát thần chủ về tiền bạc này báo hiệu một khoản thu nhập từ nghề tay trái không hề nhỏ sẽ lấp đầy túi bạn trong 2 ngày này. Hãy tiếp tục sử dụng chúng để tái đầu tư vào những dự án hứa hẹn trong tương lai.

Người độc thân còn có thể đón tin vui tình cảm trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim này nữa. Có vẻ như bạn sẽ gặp gỡ được một nửa phù hợp với mình qua những lời giới thiệu mai mối của bạn bè người thân đó. Hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ tín đang tới nhé. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tử vi cuối tuần (1-2/10) cho biết, nhờ Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong những ngày này. Những người làm công ăn lương sẽ có được những khoản lương thưởng đầy hứa hẹn.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng mấy hài hòa trong 2 ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ này. Dường như cả hai vẫn chưa thể tìm ra được tiếng nói chung, những bất đồng trở thành rào cản lớn ngăn hai người tiến gần với nhau hơn. Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, cuối tuần bản mệnh có thể khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi cuối tuần cho thấy vận trình của người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến đáng kể từ cuối tháng 9. Dù có khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua, giờ là lúc bản mệnh có thể thở phào nhẹ nhõm. Những người tuổi Hợi thường mang vẻ ngoài nhàn nhã, dường như không vướng bận điều gì. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người rằng người tuổi Hợi lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, thực tế Hợi chăm chỉ và biết cân bằng cuộc sống của mình. Từ đầu tháng 10 trở đi, Hợi được dự báo vận trình đi lên, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Nếu như dám xông pha, làm việc chăm chỉ thì Hợi chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, trở nên giàu có. Ảnh minh họa: Internet *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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